В августе Ленинградская область окрасится фестивалями

В августе 2020 года на фоне поэтапного выхода из режима самоизоляции ожидаются праздничные события. Об этом сегодня, 17 июля, сообщил на пресс-конференции председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Олегович Цой.

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области № 501 от 15 июля 2020 года проведение массовых мероприятий допускается только при применении средств индивидуальной защиты (гигиенические маски и респираторы) и с соблюдением дистанции в 1,5–2 метра. Также на площадке должно быть не больше 120 человек.

Тем не менее Владимир Цой и Информационно-туристическое агенство Ленинградской области рассказали о ряде фестивалей, проведение которых запланировано в ближайшее время.

В деревне Согиницы Подпорожского района – там, где сейчас находится известное экопоселение Гришино, – 8 августа состоится традиционный Фестиваль русской народной культуры «Русский чай». В этом году в центре внимания будет программа для детей. Будут организованы народные игры, хороводы, фольклорный концерт. Приглашаются все желающие, а уж на месте – для любого найдется развлечение.

8–9 августа в Ивангородской крепости состоится военно-исторический фестиваль под названием «Ивангородский рубеж».

Рыцарские фестивали очень полюбились нашим жителям, и они с нетерпением ждут их в этом году. Поэтому мы с удовольствием сообщаем, что вслед за фестивалем в Ивангороде историческая реконструкция пройдет в крепости Корела (Приозерск). Рыцарский фестиваль «Карельские рубежи» назначен на 15–16 августа.

Наша область стала прекрасной площадкой для событийного туризма. Ради военно-исторических фестивалей к нам приезжают из Москвы и других регионов России. И для них с 19 по 23 августа будет проходить Военно-исторический фестиваль «Средневековые дни в Выборге». Мероприятия запланированы на Замковом острове и в крепости Кронверка. В программе – конный рыцарский турнир, состязания пеших ратников, концерт средневековой музыки, театральные выступления, ярмарка.

На 28–30 августа был перенесен Ленинградский областной гастрономический фестиваль «Корюшка идет». Он все-таки состоится в Новой Ладоге, да не один, а вместе с фестивалем «Алтарь Отечества», который посвящен полководцу Александру Суворову и императору Петру Великому. Оба фестиваля пройдут в одни и те же дни и в одном и том же месте.

Что касается Международного фестиваля кино «Окно в Европу», который обычно у нас проходил в августе, то, как сообщил Владимир Цой, в этом году он перенесен на декабрь. Но его место проведения остается прежним – в Выборге.

В соседних регионах также организаторы праздников уже развернули свою деятельность. В Вологодской области 11–12 июля уже прошел областной праздник «Сенокос в Тимонихе». Традиционно он проходит на родине писателя В.И. Белова. Каждый год там собираются жители Вологодской области и соседних регионов, чтобы дружно покосить траву и всем вместе возвести какую-нибудь деревянную постройку. Таким образом, заброшенная деревня Тимониха постепенно превращается в музей под открытым небом. С 9 по 16 августа в Верховажском районе Вологодской области пройдет IV Областной керамический фестиваль. Участники своими руками построят печь для дровяного обжига, а потом подвергнут обжигу свои изделия из глины.

Так что поводов для того, чтобы поднять настроение, у нас будет много. Следите за объявлениями.

Людмила Однобокова