За порядком на дорогах Всеволожского района будут следить «треноги»

Три передвижных комплекса для контроля соблюдения скоростного режима на дорогах появятся во Всеволожском районе. Всего Ленинградская область передала региональным отделам дорожной полиции 12 «треног» – так окрестили специалисты это современное технологичное устройство.

Каждая «тренога» оборудована камерой высокого разрешения, радаром, процессором и инфракрасной подсветкой. В момент фотографирования автоматика измеряет скорость движения транспортного средства, его координаты в пространстве и время фиксации. Продолжительность автономной работы одного комплекса составляет до 24 часов.

В срок до пятого числа каждого месяца инспекторы ГИБДД должны будут передать отчет в областной Центр безопасности дорожного движения о месте, времени и результатах использования передвижных комплексов. Полученные данные специалисты ГКУ «ЦБДД» используют, в частности, для снижения числа мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и выявления упорных любителей быстрой езды.

Подготовила Светлана Завадская