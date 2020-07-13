В Рапполово прошли дворовые игры

В эту субботу, 11 июля, в деревне Рапполово прошли очередные дворовые игры. Ребята разных возрастов собрались на футбольном поле улицы Заречной, где под присмотром тренера приобщились к культуре дворового спорта.

Культурно-досуговый центр «Токсово» уже не впервые предлагает взрослым вспомнить любимые игры своего детства и приобщить к ним детей. На территории Токсовского городского поселения регулярно проходят тренировки на свежем воздухе, участие в которых можно принимать всей семьей.

Особенный акцент делается на популяризацию дворового спорта – детей учат играть в вышибалы и лапту, городки и питну. Как отмечают организаторы, ребятам нравится узнавать новые виды подвижных игр, и они с большим азартом вовлекаются в спортивное противостояние. Подобный досуг способствует развитию ловкости, силы и выносливости у детей, а работа в команде помогает учиться сплоченности и взаимовыручке.

Фото Культурно-досугового центра «Токсово»