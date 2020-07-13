В Кудрово выберут свою миссис

Жительницы Заневского городского поселения смогут посоревноваться в красоте и таланте на конкурсе для замужних женщин «Миссис Кудрово – 2020». К участию приглашают мам в возрасте от 25 до 50 лет.

Конкурс организован при поддержке администрации и призван сформировать образ замужней мамы как яркой, активной и успешной женщины. На протяжении месяца участницы будут соревноваться в различных дисциплинах – от кулинарного мастерства до шоу талантов. Также для них организуют фотосессии и мастер-классы на самые разные темы, среди которых есть место даже коуч-сессии «Найти свое призвание».

Организаторы отмечают, что самое главное для участниц не победа, а возможность внести яркие краски в привычные будни, проявить себя и открыть что-то новое.

Конкурс будет проходить с 25 июля до 25 августа. На последний день намечен торжественный финал с дефиле. Подать заявку можно через группу конкурса в соцсети «ВКонтакте».

На снимке победительница прошлогоднего конкурса «Миссис Кудрово – 2019» Татьяна Афанасьева

Фото пресс-службы администрации Заневского городского поселения