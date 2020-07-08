Регион принимает заявки на реализацию проектов по благоустройству

В Ленобласти стартует конкурс по программе «Формирование комфортной городской среды». Принять участие в нем могут заявки по благоустройству общественных территорий – площадей, скверов, парков, пляжей и других зон комфорта.

Пакет документов, помимо заявки, должен включать в себя дизайн-проект существующей территории с фотографиями и схему размещения объектов благоустройства. Также необходимо иметь письмо, подтверждающее софинансирование из местного бюджета муниципального образования.

Срок подачи заявок – по 17 июля включительно. Участников конкурса по благоустройству ждут в комитете по жилищно-коммунальному хозяйству правительства Ленинградской области. Победителям, представившим лучшие проекты развития общественных территорий, выделят средства для их воплощения в жизнь.

Подготовила Светлана Завадская