Во Всеволожском районе наградили лучшие семьи

Сегодня, 8 июля, в управлении Всеволожского ЗАГСа для четырех семей, награжденных медалью «За любовь и верность», играл марш Мендельсона. По красивому залу шли пары, которые 30–50 лет назад связали себя узами Гименея, став той самой ячейкой общества, которая именуется семьей.

– Своим примером вы показываете, как дружно, в согласии, можно жить, воспитывать детей, – вручая медаль и Благодарность за сохранение ценностей семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, отметил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Диву даешься, когда видишь супружеские пары, которые сохранили любовь и взаимоуважение. Вы – наше достояние. Благодаря тому что в районе живут такие замечательные пары, молодежь учится ценить и понимать, что семья – главное в жизни, а все остальное – просто приложение.

– Это необыкновенный день, – отметила начальник Управления ЗАГС Всеволожского района Юлия Шемякина. – Мы рады и гордимся такими людьми. С вас надо брать пример. Счастливый брак – это союз двух людей, которые любят, а главное – уважают друг друга. Важно найти человека, который поддерживал бы тебя во всех начинаниях.

– Отношения в нашей семье строятся на основе любви и разумной требовательности к детям, на добром внимании и заботе друг о друге, – говорят супруги Александровы, награжденные медалью. – В нашей семье нет места вредным привычкам. Никто не курит, все любят активный отдых, книги, музеи, искусство. Не зря говорят, что семейные ценности впитываются с молоком матери. Ведь известно, что все дети копируют модель семьи, в которой воспитываются.

– Нас часто спрашивают, в чем секрет нашего семейного долголетия? Но никакой тайны на самом деле нет. Надо просто любить друг друга, своих детей и землю, на которой нашел свое счастье, – говорят супруги Михаил Иванович и Оксана Николаевна Шарга. – Время, когда мы поженились, было трудное, а когда делишь все тяготы пополам, переносить их легче. Говорят: «Любовь – это небесная капля, которую боги влили в чашу, чтобы уменьшить ее горечь». Знаете, в жизни тоска всегда соперничает с радостью. Когда вспоминаешь совместный путь, понимаешь, что радости все же было больше. Это ли не настоящее золото?

На сцену вышла молодая семья Пасевичей с новорожденным малышом Максимом, которым вручили подарок от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и свидетельство о рождении. На вручении молодой паре подарков было заметно, как для них все это торжественно, волнительно, красиво. Присутствующие желали молодым семейного долголетия, приводя хороший пример для подражания – чествуемых юбиляров семейной жизни.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина