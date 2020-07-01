Коккоревский музей взяли под крыло

Новый поворот наметился в судьбе народного Музея Дороги жизни в поселке Коккорево. Газета «Всеволожские вести» неоднократно обращала внимание на то, что единственный в Ленинградской области военный музей, который находится в подлинном историческом здании, попал в затруднительное положение.

После наших статей в марте 2020 года группа блокадников и детей водителей Дороги жизни из 45 человек написала обращение к В.В. Путину. Это письмо послужило толчком к тому, чтобы в поселок Коккорево приехали представители Следственного комитета России. Они провели оценку состояния деревянного дома, в котором во время войны располагался Штаб Ледовой трассы. Следственный комитет установил, что в здании зафиксированы повреждения стропильной системы, протекает крыша, есть проблемы с электропроводкой. Отопление – печное, но зимой 2018–2019 года экспозиция музея не отапливалась. Уникальные экспонаты не заархивированы и никем не охраняются. Сейчас продолжается расследование, каким образом подлинное историческое здание оказалось в руках Всеволожской общественной организации «Общество рыболовов и охотников», которое не смогло обеспечить надлежащий уход.

Одновременно решается вопрос о том, кому в будущем будет принадлежать этот дом? Кто займется восстановлением музея? Дело в том, что здание теперь у собственников придется выкупать.

10 июня в интервью «Российской газете» представитель пресс-службы правительства Ленинградской области Ирина Сафонкина сообщила: «Ленинградская область принципиально готова к приобретению здания, есть письменное согласие губернатора».

И вот 20 июня активисты, которые в свое время обращались к Президенту России, получили новый ответ за подписью председателя комитета по культуре Ленинградской области Владимира Цоя: «К настоящему времени между собственником объекта – общественной организацией «Всеволожское районное общество охотников и рыболовов» и государственным бюджетным учреждением культуры Ленинградской области «Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни» заключен договор от 10.06.2020 года о передаче в безвозмездное пользование 1/5 части (56,6 кв.м) объекта для использовании в соответствии с целями и видами деятельности. Срок действия договора с 10 июня 2020 года по май 2021 года».

Печалит то, что в 1974 году, когда в доме по адресу: Коккорево дом, 27 открылся Народный музей, он занимал все здание целиком. По документам 1992 года в здании уже была зарегистрирована база любительского рыболовства, а музей занимал два помещения общей площадью 75,7 квадратных метра. Как мы видим из последнего письма, под музейную экспозицию рыболовы оставили только одно помещение общей площадью 56,6 квадратных метра. А во втором помещении по-прежнему действует база отдыха. Но, кажется, и на это замечание в письме есть ответ. «Работа в рамках решения вопроса о передаче здания в собственность Ленинградской области продолжается», – написал активистам Владимир Олегович Цой.

А пока продолжаются переговоры и работа следователей в помещении, которое передано Музейно-мемориальному комплексу «Дорога жизни». Будет проводиться подробная экспертиза, экспонаты будут заархивированы. И помещение начнут готовить к реставрации, экскурсии здесь пока проводиться не будут. Потому что надо торопиться, ведь еще одну зиму экспонаты не выдержат, если помещение не будет отапливаться должным образом.

Зато теперь мы знаем, что коккоревская экспозиция попала в надежные руки. Напоминаем, что в Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни» входит немало объектов. Это и знаменитый «Дом авиаторов», и мемориал «Разорванное кольцо», и мемориал «Полуторка» в Дусьево (на противоположном берегу Невы). Отвечает также эта организация и за состояние памятных столбов вдоль Дороги жизни. И все эти объекты находятся в прекрасном состоянии, к ним нет никаких замечаний.

– Мы тоже не оставим музей без внимания, – сообщил нашему корреспонденту внук одного из организаторов Дороги жизни капитан 1-го ранга в отставке Александр Константинович Гедримович. – Совет ветеранов Дороги жизни и их потомков будет до конца настаивать, чтобы Народный музей Дороги жизни сохранился на своем историческом месте и чтобы ему принадлежало все здание целиком. Потому что это очень важно для сохранения памяти о героизме защитников легендарной Дороги для будущих поколений.

Людмила Однобокова