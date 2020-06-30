На голосование как на праздник: всеволожцы соревнуются в креативности

С 25 июня идет общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Однако жители Всеволожского района решили, что серьезность мероприятия не отменяет творческого подхода, поэтому многие приходили на голосование в необычных нарядах: в этом году члены избирательной комиссии встречали богатырей, супергероев и даже Деда Мороза!

Дополнительным стимулом проявить фантазию для жителей района стал конкурс с розыгрышем телевизоров среди участников голосования. Алгоритм участия очень простой – выложить в соцсетях фото со своего избирательного участка с хэштегами #КреативныйИзбиратель, #СемейныйИзбиратель, #Конституция2020.

Вдохновляясь яркими примерами земляков, все больше людей поддерживает инициативу оригинального подхода к голосованию. Кто-то и вовсе приходит на избирательные участки всей семьей, превращая процедуру волеизъявления в настоящий праздник. Детям же в дружелюбной и задорной атмосфере совсем нескучно: на примере своих родителей они видят, что активная гражданская позиция – это здорово!