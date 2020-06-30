День рождения 47-го региона отметят «Ленинградским пикником»

Празднование 93-й годовщины со дня образования Ленинградской области пройдет 1 августа во Всеволожске. Главное региональное событие этого года будет сопровождаться концертом звезд российской эстрады. Перед зрителями выступят Полина Гагарина, Юлианна Караулова, группа «Кватро», Антон и Виктория Макарские.

Организаторы мероприятия решили в этом году соригинальничать и отметить торжество на фуд-корте «Ленинградский пикник». На народный праздник планируется привлечь областных предпринимателей, занятых в производстве общественного питания. В рамках праздника, пройдет выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов местных ремесленников.

Отметим, что Всеволожск, как столица Ленинградской области – 2020, получит из областного бюджета на подготовку праздника и благоустройство города 200 миллионов рублей. На эти средства уже строятся автобусные остановки, пешеходные дорожки и тротуары, ремонтируется уличное освещение, обновляются здания Детской школы искусств им. М.И. Глинки и Центра культуры и досуга. Помимо этого, из регионального бюджета в рамках программы капремонта отремонтируют 23 дома. Сумма финансирования составит 140 млн рублей.

Городом проведения следующих торжеств, приуроченных к 94-й годовщине Ленинградской области в 2021 году, станет Тосно.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина из архива