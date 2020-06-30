Андрей Низовский осмотрел «Невский» парк в Дубровке

Итоги трехлетней работы по реализации программы «Комфортная городская среда» в Невской Дубровке оценил глава районной администрации» Андрей Низовский. Вместе с руководителем депутатского корпуса поселения Татьяной Куликовой он осмотрел парк «Невский», где завершается обустройство первой очереди строительства. Проложены дорожки для прогулок вдоль Невы, на берегу установлена смотровая площадка, появились скамейки и уличное освещение.

Уже очень скоро в парке будет возведена специализированная площадка со сценой, предназначенная не только для проведения больших поселковых праздников, но также и для мероприятий районного и областного уровня. Так, например, проведение уникального районного фестиваля «Березовый сок» планируется закрепить именно за Невской Дубровкой.

Завершение работ по благоустройству парка «Невский» ожидается в следующем году. Тенистые аллеи будут приведены в порядок и освещены, парковые дорожки закольцуют и сделают более комфортными для прогулок.

Также Андрей Низовский осмотрел построенную в прошлом году большую прогулочную зону вдоль улицы Советской.

«Пока маловато деревьев, но в следующем сезоне всю территорию полностью озеленят. Ну а площадь Оскаленко напротив храма, ставшая объектом благоустройства в позапрошлом году – настоящий центр современного города. Сейчас, когда стоит летняя жара, у фонтана постоянно отдыхают молодые семьи с колясками. Ну и фотографируются на его фоне, конечно, – место того заслуживает!» – отметил на своей странице «ВКонтакте» глава районной администрации.

Подготовила Светлана Завадская

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»