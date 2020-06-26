Подъезды Всеволожска и Мурино пройдут проверку на чистоту

Выборочный осмотр санитарного состояния подъездов многоквартирных домов Всеволожска и Мурино пройдет 3 июля.

Главная задача специалистов комитета жилищного надзора и контроля по Ленинградской области – оценить общее санитарное состояние подъездов: регулярность и качество уборки, проведение своевременной дезинфекции, поддержание в должном порядке почтовых ящиков, перил, подоконников.

Представители комиссии стандартно проверяют лестничные клетки всех этажей, что усложняет жизнь недобросовестным управляющим компаниям, которые организовывают уборку на паре нижних этажей и совсем забывают про верхние.

Подобные проверки проходят в области регулярно – они помогают не только оценивать добросовестность в проведении санитарных мероприятий, но и способствуют оперативному устранению выявленных нарушений.

О случаях некачественной санобработки можно сообщить на горячую линию Госжилнадзора по номеру 8 (812) 539-51-73.