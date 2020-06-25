Рисунок «Блокадные будни» всеволожской художницы победил на областном конкурсе

Участники литературно-художественного конкурса «Моя семья в годы войны» получили награды из рук губернатора. Среди победителей ученица Всеволожского лицея № 1 Елизавета Григорьева.

Конкурс собрал более трех тысяч участников. В своих сочинениях и рисунках дети рассказывали, как жили их родственники в годы войны, а также пробовали на бумаге представить то страшное время. Ученица второго класса Лиза Григорьева с помощью обычного карандаша передала тишину и холод блокадных дней. Ее рисунок «Блокадные будни» был признан одним из лучших.

Александр Дрозденко лично наградил детей, победивших в конкурсе, и пригласил ребят на торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Парада Победы, в Лугу.