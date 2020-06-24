Легендарная полуторка курсирует по улицам Всеволожска

24 июня в честь парада Победы во Всеволожске проходит акция «Победный марш»: по улицам микрорайонов Техникум, Котово Поле, Бернгардовка, Мельничный Ручей и Южный ездит легендарная полуторка.

С автомобиля, украшенного по бортам георгиевской лентой с надписями: «Мы помним, Мы гордимся, Слава Победителям!», а также флагами России, Ленинградской области, Всеволожского района и Знаменем Победы звучат поздравления, тематические песни и стихи. Жители райцентра тепло приветствуют организаторов автомарафона, подхватывая слова поздравлений и песен военных лет.

Фото Антона Ляпина