В областном Доме правительства подписали соглашение по взаимодействию в ходе голосования

23 июня в Доме правительства Ленинградской области Уполномоченный по правам человека, Леноблизбирком и Общественная палата заключили соглашение по взаимодействию при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Подписи под документом поставили Сергей Шабанов, председатель Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский и заместитель председателя областной Общественной палаты Владимир Журавлев.

Данное соглашение предусматривает взаимный обмен информацией, организацию «горячих линий» и оперативное рассмотрение обращений граждан, проведение совместных проверок информации о нарушениях, а также участие в разработке предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы и правоприменительной практики в сфере защиты прав граждан на участие в общероссийском голосовании.

В день голосования Уполномоченный, сотрудники аппарата и общественные помощники будут присутствовать на избирательных участках в разных районах региона. Весь день в аппарате Уполномоченного будет работать «горячая линия», на которую по номеру 8 (812) 916-50-63 граждане смогут сообщить о нарушении своих прав.

После завершения церемонии подписания соглашения председатель Избирательной комиссии Михаил Лебединский с использованием наглядного материала и таблиц детально обрисовал подготовку к голосованию, его порядок, меры безопасности на избирательных участках и разъяснил права и обязанности избирателей.

В завершение мероприятия в режиме видеосвязи он ответил на вопросы представителей региональных СМИ.

Подготовил Владимир Шемшученко