«Честный знак» станет обязательным для лекарств, табака и обуви

С 1 июля Ленобласть вводит обязательную маркировку обуви, лекарственных средств и табачной продукции. Товары без маркировки будут считаться незаконными, а их производителям и распространителям грозят штрафы.

Подобная мера поможет защитить потребителей от контрафактной продукции: благодаря цифровой маркировке можно получить всю информацию о товаре – от предприятия-изготовителя и даты производства до артикула.

В области уже проходят эксперименты по маркировке товаров, например, молочной продукции или питьевой воды. Практика показывает, что обязательная маркировка значительно снижает распространение нелегальной продукции, а в случае с поддельными лекарствами это поможет не только оградить граждан от некачественных товаров, но и сократить потребление опасного для здоровья фальсификата.

Для производителей продукции, подлежащей маркировке, на сайте честныйзнак.рф запущен ряд обучающих вебинаров, которые помогут разобраться с практическими вопросами: как наладить документооборот, заказать коды, правильно описать маркируемый товар и многое другое. Также на портале есть возможность пообщаться с экспертами.