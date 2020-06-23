«Победный марш»: район отметит 75-летие Победы песнями военных лет и автомарафоном

Завтра, 24 июня, в честь парада Победы, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в городах и поселениях Всеволожского района на площадях и улицах будут звучать песни военных лет.

В большинстве поселков будут использованы уличные системы оповещения, через которые планируют транслировать стихи и марши, военные песни и поздравления. А по главным улицам Всеволожска до шести вечера будет проезжать празднично оформленный автомобиль с громкоговорителями.

В Токсово, Буграх и Гарболово в день парада планируют вывести на улицы военную технику.

Напомним, что военный парад в честь Победы перенесен с 9 мая на 24 июня. Указом Президента этот день объявлен выходным.

Фото Антона Ляпина