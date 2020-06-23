Во Всеволожском районе поставят 12 новых автобусных остановок

Остановочные павильоны будут оснащены удобными заездными карманами и посадочными площадками.

Всего во Всеволожском районе планируется установить 12 остановок общественного транспорта: возле станции «Дунай», садоводства «Озерное-2», регионального онкодиспансера, в Рапполово и в Токсово (рядом со школой).

Заказчиком работ выступает ГКУ «Ленавтодор», которое в мае этого года установило на Выборгском шоссе в Сертолово первую противоаварийную остановку.