Вопросы о коррупции: поделись доходами, чиновник

С 1995 года обязанность подавать декларации затрагивает все большее число российских чиновников и их семей. С 2006 года чиновники на всех уровнях власти обязаны публично делиться сведениями о доходах и имуществе. Юрист Наталья Мельникова отвечает на самые популярные вопросы о важном отчетном документе – декларации.

Вопрос: Что указывают в декларациях чиновники? Что будет, если подать неполные сведения, и чем это грозит?

Ответ: Обязанность подачи деклараций, в которых указываются доходы, расходы, сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также данных об этих сведениях со стороны супругов и несовершеннолетних детей, лежит как на муниципальных служащих, так и на лицах, замещающих муниципальные должности.

Данная норма введена законами на федеральном и областном уровне власти. В документах говорится о порядке предоставления сведений сотрудниками администраций, депутатами, руководителями муниципальных учреждений.

На территории Ленинградской области действует областной закон «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими указанные должности», в котором чиновников и депутатов обязывают направлять декларации губернатору 47-го региона. Этот же закон говорит, как проверять достоверность и полноту сведений, включая порядок этих действий. Примечательно, что губернатор принимает решение о проверке деклараций на основании информации, полученной от правоохранительных и государственных органов, от администраций или должностных лиц местного самоуправления; органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений; от политических партий или общественных объединений. Сигналом для проверки декларации может послужить обращение Общественной палаты любого уровня – от федерального до муниципального, и даже публикация в СМИ.

Когда проверка касается главы МО, главы администрации или депутата и в его декларации найдены неполные сведения или не соответствующие действительности, тогда губернатор обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий или применении иной меры ответственности в совет депутатов муниципального образования, а уже представительный орган рассматривает обращение губернатора и принимает решение.

Среди мер ответственности, которые можно применить к нарушившему порядок заполнения декларации, есть несколько: в том числе предупреждение; освобождение от должности; запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования или выборном органе местного самоуправления до истечения срока его полномочий. Если несоответствия, выявленные в декларации о доходах, существенные, то губернатор обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

Вопрос: Имеет ли значение размер ошибки – на копейку или на 10 миллионов? Нужно ли отображать имущество, которое куплено в кредит?

Ответ: Конечно, имеет значение – ошибиться на рубль или, скажем, на миллион, так как степень ответственности будет разной. При этом есть нюанс: если податель сведений сам заметит ошибку или их неполноту, то в течение месяца после окончания срока подачи декларации можно направить корректировку.

В сведениях о доходах депутаты и чиновники, а также руководители муниципальных учреждений обязаны показывать все денежные средства, включая кредиты свыше 500 тысяч рублей и проценты по ним. То же самое относится к ипотеке, наследству, продаже недвижимости и прочему, что изменяет имущественную или доходную часть декларации.

Все это необходимо для того, чтобы предотвращать коррупционные нарушения и делать власть максимально прозрачной на всех уровнях.

Усиливаем контроль. Голосом

Новые поправки в Конституцию делают власть еще прозрачнее на самом верхнем, федеральном уровне. Документом вводятся жесткие антикоррупционные ограничения для Президента РФ, председателя правительства, министров, губернаторов, сенаторов, депутатов Госдумы, судей и прокуроров – всех ветвей власти.

Поправки четко говорят: у лиц, занимающих высокие должности, не должно быть недвижимости и иного имущества за рубежом. Президент, федеральные чиновники, депутаты, судьи и прокуроры не имеют права владеть счетами и вкладами в иностранных банках, хранить на них деньги.

У них не может быть двойной жизни и тем более «подушки безопасности» в другой стране. Тот, кто в ответе за народ, должен быть чист, а его деятельность – прозрачна. Таких обычно называют своими людьми. Самодостаточными и принципиальными, честными и обладающими собственным мнением по любому вопросу. Они умеют принимать даже самые сложные решения и нести за них ответственность. И самое главное, кроме выполнения своего долга перед страной и жителями, никому и ничем не обязаны.

Поправки в Конституцию России вводят и еще одно непреложное условие: никакого двойного гражданства. Если ты решаешь работать на свою страну, будь добр соответствовать непреложному правилу: одна Родина, один дом, одно гражданство.

Антикоррупционные поправки в Конституцию – лишь малая часть того, что сделает Основной закон России незыблемым и беспрекословным. Контроль за чиновниками на федеральном уровне своим решением устанавливает народ – голосом «ЗА».

1 июля 2020 года мы принимаем Конституцию Российской Федерации вместе.

Соня Томбер