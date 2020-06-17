В шести озерах Всеволожского района купаться не рекомендуется

Купальный сезон в Ленобласти откроется специальным распоряжением губернатора – об этом вчера сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

«Возможное решение об открытии пляжных мест для населения региона будет принято только на 3-ем этапе снятия коронавирусных ограничений», – говорится в сообщении. Далее уточняется, что и тогда будут действовать особые правила пляжного отдыха.

Тем не менее, ведомство опубликовало список водоемов, которые уже сегодня соответствуют всем санитарно-химическим и микробиологическим требованиям. Так, лишь в 8 районах качество воды удовлетворило специалистов.

Увы, наш район в их число не входит. Напротив, в «черный список» водоемов, где купаться категорически не рекомендуется, внесены излюбленные места отдыха жителей и гостей Всеволожского района.

По микробиологическим показателям не соответствуют норме озера Ждановское, Курголовское, Колтушское и Коркинское. По санитарно-химическим показателям – озера Лемболовское и Медное.

Подготовила Светлана Завадская