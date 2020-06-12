«О1» в миниатюре

В жизни иногда происходят события, которые невозможно объяснить чистой случайностью или совпадением. К примеру, вполне взрослый человек спустя годы вдруг обнаруживает, что в детстве судьба подбрасывала ему явный намек на то, какую выбрать профессию. А если этот знак не был распознан, со временем все равно происходит так, как было предначертано.

Владимир Миронов от подобных умозаключений, скорее всего, был весьма далек, хотя, наверное, однажды удивился тому, что родитель оказался чуть ли не провидцем, подарив ему в детстве маленькую модель пожарной машинки. Было это так. Отец шесть лет служил в рядах Вооруженных Сил Советского Союза на территории Чехословакии, которая тогда входила в Организацию Варшавского договора. Каждый год, возвращаясь в отпуск к себе домой, в Гарболово, он, при обмене крон на рубли, покупал на границе какой-нибудь сувенир – военные значки или что-то в этом роде.

В тот памятный год отец подарил сыну красный маленький «Москвич» с опознавательными знаками пожарной охраны. С него-то и началась коллекция, которая сегодня насчитывает больше ста различных моделей пожарных автомобилей. Правда, в создании коллекции был небольшой, всего «на семнадцать, без двух месяцев, лет», перерыв. В эти годы Владимир Николаевич служил в Вооруженных Силах РФ. Сокращение застало его на последнем месте службы – в Ленинградской области. Получив квартиру в микрорайоне Южный города Всеволожска, он переехал туда со своей семьей. Стоит ли удивляться, что именно там, рядом с новым местом жительства, оказалась пожарная часть?

Итак, всего через полтора месяца после увольнения – а случилось это в 2011 году – Миронов уже числился на службе в пожарной части № 96 Главного управления МЧС РФ Ленинградской области Всеволожского района. Вот тогда-то и вернулся он к своему увлечению пожарными машинами в их сильно уменьшенном -1:43 – варианте. Со временем миниатюр становилось все больше и больше. Вначале коллекция размещалась в квартире, но потом заместитель начальника 15 пожарно-спасательного отряда Владимир Миронов перенес ее в свой рабочий кабинет.

Маленькие пожарные машинки разных типов теперь в образцовом порядке стоят в шкафу со стеклянными дверцами. Часть из них обладатель коллекции приобрел в магазинах – такие экземпляры, в общем-то, не редкость. Хотя, справедливости ради, заметим: те, что выпускались в Советском Союзе, представляют уже музейную ценность, ведь их теперь днем с огнем не сыщешь.

Другая часть коллекции – пожарная автотехника, собранная собственными руками Владимира Миронова. От простого собирательства он со временем перешел к сборке моделей. Это занятие и стало для него настоящим хобби. Монтаж автомобиля, хоть и маленького, требует технических знаний, ведь нужно выяснить, из каких узлов и агрегатов он состоит. Поэтому теоретический багаж приходится пополнять постоянно. По каждому автомобилю у Владимира Миронова собран большой материал, в том числе и исторический.

Сборные модели, в принципе, может приобрести любой – их выпускают разные производители и в нашей стране, и за границей, но далеко не у каждого хватит терпения и аккуратности собрать из мелких деталей миниатюрную копию автомобиля.

– В два слоя покрываю детали быстросохнущим грунтом. Со смолой не люблю работать, – делится Владимир Миронов. – Мелкие детали надо вырезать, а они очень хрупкие. С пластиковыми намного проще.

Глядя, как бережно достает Владимир Николаевич из заветного шкафа модели, начинаешь понимать цену такого кропотливого труда. Он с трепетом относится к любой детальке и в подробностях может рассказать, как собирал каждую модель, какие при этом испытывал чувства:

– Первый автомобиль, получился с маленькими недочетами, краска легла не очень профессионально. Сначала очень переживал, но когда увидел специально состаренные коллекционерами модели, которые, между прочим, продают за большие деньги, перестал волноваться.

Вообще, никаких изъянов у пожарных машинок Миронова мы не заметили. Технологию сборки и – главное – покраски он довел до совершенства. Секретов никаких нет: аэрозольная краска в баллончиках, причем всегда одинаковая – черная, красная, белая и серебристый металлик – позволяет избежать потеков и неровностей. А вот для самых мелких деталей лучше всего подходит обычный лак для ногтей, которым жена и дочь охотно с ним делятся.

Похоже, они обе разделяют увлечение главы семейства. Как-то к профессиональному празднику отца дочка связала крючком сразу две куклы – бравые такие получились пожарные, в касках. «Это мой талисман», – говорит Владимир Николаевич, вынимая из шкафа одну такую самодельную куклу. Вторая, видимо, охраняет домашний очаг.

Все модели коллекции снабжены соответствующими подписями, но это, скорее, для зрителей, ведь сам Миронов с закрытыми глазами, наощупь, как нам показалось, сможет определить марку машины. Одну за другой разглядываем отечественные пожарные автоцистерны на базе шасси «КамАЗ», «Урал», пожарно-спасательные автомобили, машины довоенного и военного периода. Своим непривычным видом выделяется пожарно-рукавный ПРМ на шасси ЗИС-151. Он выпускался на Прилукском заводе и имел цельнометаллический кузов-фургон, в котором помещалось 2500 метров рукавов.

Владимир Николаевич ставит на стол две модели:

– Это ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131 – те самые рабочие лошади, без которых не обходится ни одна ликвидация чрезвычайных происшествий. Главное их достоинство в том, что они просты в обращении. Если что-то сломалось, водитель взял ключ, быстро все починил в любых условиях. Сейчас все напичкано электроникой, поэтому приходится решать технические проблемы с помощью спецорганизаций.

Что касается пожарного автомобиля ЗИЛ-130 АЦ-40-63Б, то он является сегодня самой популярной машиной, используется для доставки личного состава, спецсредств и дополнительного оборудования для устранения возгораний.

Привлекает внимание ретроавтомобиль с наружным размещением личного состава. Такой можно увидеть разве что на старых фотографиях или в кино. У этой машины не было даже сирены. Когда она выезжала на происшествие, в руках одного из пожарных предупреждающе звенел колокольчик.

Пожарный трактор К-701 тоже занял достойное место в коллекции, этот настоящий богатырь с большой историей – выпускник Ленинградского Кировского завода.

Оперативно-штабные «Москвичи» и «Волги» тоже представлены в этой коллекции очень полно. Удивительно, но есть даже пожарная «Чайка». Такие машины действительно выпускались в СССР. Они были окрашены, как и положено, в красный цвет, вначале имели специальную сигнальную фару на бампере, а потом вместо нее получили «мигалку» на крышу. В середине шестидесятых такие автомобили можно было увидеть в Москве, Ленинграде и Киеве.

Свою лепту в пополнение коллекции Миронова иногда вносят знакомые и друзья. Недавно коллеги из 93-й пожарной части подарили ему модель автомобиля «Лада», а родственники привезли в подарок пожарную машинку из Италии. Так что «иностранцы» в коллекции тоже представлены.

Как у любого коллекционера, у Миронова есть свои предпочтения: «Склоняюсь к пожарным автомобилям, которые предназначены для перевозки личного состава, к автомобилям, участвующим в ликвидации пожаров, в проведении аварийно-спасательных операций».

Собрать все пожарные автомобили Миронов, судя по всему, даже не стремится. Но у него много моделей тех машин, которые есть на вооружении в Ленинградской области. Оказывается, для нашего региона многие пожарные автомобили не подходят по своим габаритам. В особенности это касается новостроек, где огромное количество высоток, а хороших подъездов к ним нет.

Имеются в коллекции и автомобили, которые есть в 96-й пожарной части в Южном. Вот, к примеру, стоит на полочке, совсем как настоящий, автомобиль на базе «КамАЗа», осталось только логотип части и номер нанести. Был еще «Урал», с которым связана такая история.

Пожарный автомобиль на базе «Урала» занял первое место в конкурсе тюмингованных автомобилей среди подразделений управления. Своими руками сотрудники 96-й пожарной части его восстановили, покрасили, сделали кожаный салон, установили навигаторы. Этот обновленный автомобиль-призер был передан в управление и, должно быть, теперь стал музейным экспонатом.

Владимир Миронов охотно показывает коллекцию своим коллегам да и вообще всем желающим. Часто приходят в пожарную часть на экскурсии к В.Н. Миронову ученики школ Южного и, конечно, тоже с большим интересом разглядывают его коллекцию. В 2018 году В.Н. Миронов получил из рук министра медаль «За пропаганду спасательного дела».

Конечно, профессиональная коллекция переросла рамки кабинетного шкафа и просит простора. Владимир Миронов подумывает перенести ее в актовый зал и сделать настоящую выставку. Собраны уже необходимые данные для альбома с тактико-техническими характеристиками каждого автомобиля.

– Материала накоплено много, – говорит Владимир Николаевич. – Нужно сохранять историю, чтобы детям-внукам было что посмотреть и почитать. Пока в наших сердцах память хранится, мы непобедимы.

Ольга Лазарева

Фото Антона Ляпина