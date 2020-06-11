Вопросы о коррупции: важно знать, чтобы пресечь

Иногда недостаточно знать очевидное, чтобы разобраться в хитросплетениях закона. Но черное никогда не станет белым. Мы отобрали самые популярные вопросы на тему коррупции. Ответы дает юрист по муниципальному праву Наталья Мельникова.

Вопрос: Возможно ли, чтобы родственники работали в подчинении друг у друга во власти или в муниципальных учреждениях?

Ответ: Законы РФ строго говорят: никакого прямого подчинения или подконтрольности родственников на муниципальной службе быть не может. Это влечет за собой возможный конфликт интересов, то есть ситуацию, когда личная заинтересованность может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение муниципальным служащим своих прямых обязанностей.

Для понимания, к близким родственникам относятся родители, супруги, дети, братья, сестры, а также мужья и жены детей должностного лица и их родные с аналогичной степенью родственной близости.

При этом на муниципальные учреждения данная норма прямо не распространяется. В том случае, если родственники планируют заключить трудовой или гражданско-правовой договор с близким им муниципальным служащим-руководителем, то он обязан уведомить работодателя о возникновении или возможности возникновения конфликта интересов, а работодатель в свою очередь обязан принять меры по предотвращению такого конфликта.

Например, в отдел по землеустройству пришел двоюродный брат начальника, и его устроили работать техником. Специалист может и не быть муниципальным служащим, но конфликт интересов налицо. Или другой вариант. В Дом культуры устраивается на работу племянница директора. В этом случае руководитель ДК подает уведомление своему непосредственному начальнику о новой сотруднице, далее специальная комиссия в администрации рассматривает эту информацию и принимает решение.

Вопрос: Мне так помогли в администрации, хочу отблагодарить – подарить им чай или шоколад. Это коррупция?

Ответ: Закон в этом отношении тверд: чиновники не вправе получать подарки и другие благодарности за свою работу. То есть они не могут отправиться в отпуск за чужой счет, не могут принять билеты на балет, не вправе принимать и другие дары. То, что чиновники получают на протокольных мероприятиях и других официальных событиях, они обязаны оформить актом как собственность субъекта РФ или муниципального образования. По закону чиновник может подарок выкупить. К дарам не относятся канцелярские принадлежности или цветы, но только те, что получены на официальных приемах.

Исключение из правил составляют обычные подарки стоимостью не более 3 тыс. руб.

Минтруда не рекомендует принимать подарки или иные вознаграждения от тех лиц, в отношении которых проводятся проверки.

Вопрос: Мне нужно согласовать дом, а чиновник говорит, что процесс это долгий, и намекает на возможность сделать все побыстрее. Как мне быть?

Ответ: Для начала уточните, что все-таки имеет в виду чиновник. У каждой муниципальной услуги есть свой регламент, который предусматривает четкий порядок – от времени рассмотрения до списка документов. Один и тот же вопрос может быть рассмотрен как в кратчайшие сроки, так и в максимально допустимые. Зачастую время отнимает сильная нагрузка специалистов и межведомственное взаимодействие.

Но если это явный намек на получение взятки – проявите гражданскую ответственность. О нарушении или даже намеке на него можно сообщить на официальном сайте прокуратуры Ленинградской области, приложив к заявлению доказательства, например, видео- или аудиозапись.

Стоит помнить и о том, что за подачу заведомо ложных сведений могут привлечь к уголовной ответственности за клевету.

Вопрос: Знаю, что чиновник оказывает консультации студентам в свое рабочее время, читая лекции в университете. Это законно? Возможна ли вообще подработка для чиновников?

Ответ: Главы муниципальных образований, депутаты, получающие зарплату из бюджета, главы администраций не имеют права заниматься другой оплачиваемой деятельностью. Исключение составляют только преподавание, наука и творчество. Но и здесь есть оговорка: если финансирование этой деятельности осуществляется в том числе за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, то это тоже запрещено.

По совместительству допускается работа не более чем на полставки (для педагогов полная ставка – 36-часовая неделя, значит 0,5 ставки – это 3 часа в день). Большинство чиновников работают в условиях ненормированного рабочего дня. Естественно, любое совмещение не должно приносить ущерб основной деятельности.

Педагогическая деятельность муниципальных чиновников крайне важна для студентов – будущих специалистов: знания, приобретенные у педагогов-практиков, самые ценные. Кто, как не они, знающие систему изнутри, смогут объяснить решения или процессы муниципального самоуправления доступным языком?

Для муниципальных служащих жестких ограничений законом не предусмотрено. То есть они могут подрабатывать не только в науке, творчестве и педагогике, если это не повлечет за собой конфликт интересов. Чиновники обязаны уведомить работодателя о совмещении. Заявления об этом поступают в специальную комиссию в органе местного самоуправления, которая рассматривает обращения и принимает решение.

О главном

С 25 июня по 1 июля мы будем голосовать за поправки в Конституцию РФ, которые, в числе прочего, устанавливают абсолютную прозрачность деятельности чиновников, их доходов, недвижимости и другого имущества. Об этом мы подробно расскажем в следующем материале.

Соня Томбер