Ансамбль «Узорица» получил Гран-при на «Главной сцене»

Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс талантов «Главная сцена» – это уникальный проект с открытой системой судейства. В этом году он проходил дистанционно с 8 мая по 8 июня.

С разными номинациями работало высокопрофессиональное жюри. Например, в номинации «Народный вокал» выступления оценивали: заслуженный работник культуры РФ, кандидат наук, лауреат премии Министерства культуры Вера Сивова, а также заслуженный деятель науки и образования Российской академии естествознания, почетный работник культуры Тюменской области, доктор культурологии Лилия Демина и доцент кафедры хорового и сольного народного пения Самарского государственного института культуры Татьяна Мачкасова.

На суд этого высокого жюри отправил свои работы наш образцовый коллектив ансамбль русской музыки и песни «Узорица». Это были две песни: «Вдоль по питерской дороге», которую исполнял смешанный состав ансамбля, и «Русские картинки» в исполнении младшего состава.

Конкуренция в номинации «Народный вокал» была очень большая, тем не менее смешанный коллектив ансамбля «Узорица» со своей песней «Вдоль по питерской дороге» получил от всех членов жюри высшие баллы. В сумме он набрал 90 баллов и завоевал Гран-при конкурса.

Младший ансамбль набрал 87 баллов и стал лауреатом 1-й степени.

Приятно было читать отзывы жюри об «Узорице»: «Высокохудожественное исполнение обработки народной песни. Продуман исполнительский план, выбраны средства художественной выразительности, чистое звучание внутри партий и между партиями. Прекрасные костюмы и замечательная хореография».

А вот еще один отзыв: «Молодцы! Хорошая культура звука. Чистота интонации напева и чистое звучание голосов в многоголосии».

Напомним, что образцовый коллектив ансамбль русской музыки и песни занимается на базе Всеволожского ДДЮТ, его основателем и бессменным руководителем является почетный работник сферы образования Владимир Архипов.

Соб. инф.

Фото Антона Ляпина из архива