Ушуисты из Всеволожского района признаны сильнейшими в Европе

22 мая мы сообщали, что пятеро спортсменов из города Всеволожска завоевали призовые места на Чемпионате и Первенстве России по ушу. Эти соревнования впервые проходили в онлайн-формате. Спортсменам надо было только в срок отослать видео своих выступлений. Высокое жюри оценивало эти видео с 5 по 20 мая.

Члены жюри признали выступления юных всеволожцев блестящими. И мы писали, что по результатам соревнований некоторые из них будут отобраны в сборную России, а затем – с 25 мая по 5 июня – будут защищать честь России на Чемпионате и Первенстве Европы.

И вот это время наступило. Чемпионат и Первенство Европы также впервые проходили в онлайн-формате. В этих соревнованиях приняли участие 500 спортсменов из 24 стран мира. Сборную России представляли трое спортсменов из Ленинградской области (а точнее – из Всеволожского района). Это были Ульяна Бойцова, Сергей Сакаев и Александр Панфилов. И все они оказались на европейском пьедестале почета. Ульяна Бойцова стала победителем в виде программы «наньдао». Сергей Сакаев завоевал второе место в виде программы «тайцзицюань», а Александр Панфилов вышел на третье место в виде программы «тайцзицюань».

Наши спортсмены доказали, что даже в условиях самоизоляции можно наращивать спортивную форму и достигать результатов на соревнованиях. Мы поздравляем с прекрасным достижением юных победителей и их тренеров – Вячеслава Баева, Дмитрия Семакова и Эльвиру Шауб.

Людмила Однобокова