В Буграх выберут лучшую цветочную клумбу

Администрация Бугровского поселения объявила смотр-конкурс на лучшую клумбу «Цветочная фантазия – 2020». Смотр будет проходить целый месяц и завершится 8 июля.

Прием заявок на участие в конкурсе начался 8 июня, а завершится 22-го. С 23 по 30 июня конкурсная комиссия будет проводить осмотр клумб. 8 июля на праздновании Дня семьи, любви и верности победители будут награждены ценными призами.

Участниками смотра-конкурса могут стать все желающие граждане, проживающие на территории Бугровского поселения. Присуждаются три призовых места. Дополнительным призом «Симпатия поселения» будет награжден участник, набравший наибольшее количество голосов в официальной группе для заочных голосований администрации МО «Бугровское сельское поселение» в социальной сети «ВКонтакте».