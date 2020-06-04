На Юбилейной площади во Всеволожске появится современный фонтан

Современную 3-D модель реконструкции Юбилейной площади обещают представить в ближайшее время.

– В конце недели мы планируем на презентации показать проект, – рассказал «Всеволожским вестям» заместитель главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Всеволожского района Алексей Кондрашин. – В рамках благоустройства будет проведена замена дорожного покрытия. Вместо традиционной плитки площадь будет заасфальтирована. Также будет установлен светомузыкальный фонтан. Вместо старой детской площадки появится современный многофункциональный городок.

Как известно, в нынешнем году город Всеволожск стал столицей Ленинградской области.

– Сегодня невооруженным взглядом видно, как ведутся работы по ремонту дорог, озеленению города, – продолжает Алексей Витальевич. – Будет красиво, надеюсь, что всеволожцам понравится.

Ирэн Овсепян