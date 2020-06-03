Город поздравил маленьких сертоловчан

1 и 2 июня при поддержке совета депутатов и администрации МО Сертолово состоялся праздник для детей города Сертолово. В силу того, что ограничительные меры пока не сняты в полном объеме и проведение традиционного общегородского мероприятия сегодня невозможно, было принято решение организовать поздравление детей в виде передвижных концертов.

Артисты, ростовые куклы и ходулисты под музыку заезжали во дворы Сертолово и поздравляли детей. Праздничная программа охватила все улицы Сертолово, микрорайон Черная Речка, новые жилые комплексы города. Детям вручали разноцветные воздушные шары и подарки.

Особое внимание в эти дни было уделено детям с ограниченными возможностями здоровья. Для них организаторы подготовили представления, которые можно было наблюдать из окон. Действие разворачивалось на импровизированной сцене, которой служил празднично украшенный кузов военного КамАЗа, предоставленного бригадой связи. Большим сюрпризом для детей стало участие в праздничной программе бригады ОУ «Пожарно­спасательная служба МО «Агалатовское сельское поселение». К открытым окнам поднимался пожарный, который вручал ребенку подарок и желал всего самого доброго. Также подарки волонтеры доставляли к дверям квартир.

Организовали праздник сотрудники МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр», помощь в проведении оказали: командование 1­й бригады управления, руководитель студии дизайна и изо­творчества «Этюд» Ольгуа Полякова, руководитель творческой студии «Умелые ручки» Юлия Уланова, тренер по йоге КДЦ «Точка сборки» Олеся Бахарева, руководитель Центра детского развития «Маленькая страна» Анжела Мансурова, работник ЛОГАУ «Всеволожский комплексный центр социального обслуживания населения» Валерия Борисова, труппа Петербургского театра на ходулях «Trampoli», а также волонтеры из числа учащихся и выпускников сертоловских школ, Молодежного совета города.

Мероприятия прошли в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в МО Сертолово» на 2020–2024 гг.

Евгений Макаров

НА СНИМКАХ: праздничная программа 1 и 2 июня

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