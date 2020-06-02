«Топорного» отношения к зеленым насаждениям при строительстве тротуара на Торговом проспекте не будет

Удобная для пешеходов дорожка длиной в один километр появится на участке от Колтушского шоссе до улицы Грибоедова. Руководители проекта пообещали позаботиться о каждой сосне, черемухе и березе.

Недавно активная общественность направила гневное письмо в администрацию Всеволожского района. «Да разве так можно? Зачем уничтожать сосны?», – возмущались недовольные всеволожцы. В итоге подрядчик проекта вместе с представителями администрации Всеволожского района сели за стол переговоров и внимательно выслушали мнения жителей. Обсуждение велось с привлечением жителей близлежащих домов, которые живут на Торговом проспекте, где непосредственно будут вестись работы. В ходе дискуссии проект был пересмотрен с учетом сохранения зеленых насаждений. Под вырубку пойдут только старые деревья, которые могут рухнуть прямо на головы прохожих.

– Тротуар необходим, – отмечает заместитель главы администрации по общим вопросам Сергей Поляков, который выехал на Торговый проспект, чтобы изучить ситуацию. – Судя по проекту, здесь применен строительно-гуманистический подход для сохранения зеленых насаждений. Деревья, которые пойдут под демонтаж, представляют опасность или через пару лет станут угрозой для жителей. Как мы увидели, большинство зеленых насаждений имеют серьезные повреждения. Спасти их уже невозможно. Отдел благоустройства администрации тщательно проследит за ходом работ. После строительства тротуара планируется высадить 20 новых деревьев.

– Здесь будет заасфальтированная пешеходная дорожка с бордюрами и ограждениями, – раскладывая перед журналистами проект строительства, рассказывает представитель ООО «Лонопарк» Андрей Мануйлов. – Надеемся, что успеем завершить работы до первого августа, а приступить к реализации задуманного намерены уже на этой неделе. Изначально предполагали начать строительство чуть раньше. Однако, с учетом рекомендаций по сохранению сосен, проект был пересмотрен. В данный момент решаются юридические вопросы. После того как они будут урегулированы, заработает строительная техника. Ширина дорожки составит примерно 2,5 метра, местами она будет петлять.

По словам Андрея Николаевича, уникальные сосны обязательно сохранят.

– Некоторые ели придется демонтировать, – продолжает собеседник. – Так уж получается, что у хвойных деревьев поверхностная корневая система, и они способны очень быстро разрушать любые покрытия. Срублены будут только те, которые признаны аварийными и мешают обзору водителей, провоцируя столкновения на дорогах. Заключение на демонтаж каждого дерева будет давать отдел по благоустройству администрации Всеволожского района. Напомню, что ООО «Лонопарк» благоустроило несколько объектов во Всеволожске, среди которых любимое место горожан – Алексеевский парк.

– Поглядите, какая ужасающая картина! – показывая огромные деревья напротив, машет руками жительница одного из домов на Торговом проспекте Елена Валерьевна Фадеева. – Если она рухнет, то это плохо закончится. Я очень хочу, чтобы опасные деревья были вырублены. Приходила комиссия, пришла к выводу, что сосны аварийные. Только чудом пока никто не пострадал!

– Мы обещали разработать проект в прошлом году, когда открыли новый детский сад на Торговом проспекте, 144, – написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Движение по проспекту интенсивное и опасное. Ходить по проезжей части родителям с детьми неудобно и опасно. Благодаря активной позиции местных жителей мы не только сможем построить удобную пешеходную дорожку, но и сохраним ценные сосны, которые удастся вписать в проект, а маленькие ценные деревья пересадим. Думаю, что все останутся довольными.

Ирэн Овсепян

Фото группы «Всевсправка» в соцсети «ВКонтакте»