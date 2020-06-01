Спасатели Ленинградской области обновили технопарк

34 единицы современной пожарной техники вручил спасателям сегодня, 1 июня, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Торжественная церемония состоялась в региональном МЧС в Мурино. Всего было потрачено 141, 6 млн руб.

– Новая техника просто необходима, так как область активно развивается, – отметил глава 47-го региона. – Возводятся новые строительные объекты, появляются новые города, и нужно быть готовыми реагировать на вызовы в любых чрезвычайных ситуациях. Благодаря новейшей технике спасатели смогут оперативно решить любую сложную задачу. Трудно представить развитие без соответствующей материально-технической базы. За последние несколько лет в Ленинградской области строится новые пожарные депо, рассчитанные на 3-4 машины. Понятно, что они должны быть хорошо оснащены. Мы никогда раньше не приобретали так много новой техники.

По словам Дрозденко, до конца года запланирован второй этап закупки машин для МЧС.

– Важный момент: среди приобретенного оборудования – специальные катера, которые помогут своевременно спасти людей на воде, – отметил губернатор. – Не каждое российское подразделение МЧС может похвастаться таким оборудованием. Приобретая пожарную технику, мы учли пожелания спасателей. Были закуплены достаточно удобные и комфортные машины, а также для отдаленных районов – машины с маленькой погрузкой и быстрой проходимостью. Ведь не всегда объемная техника может проехать через некоторые мосты и обочины.

Ирэн Овсепян

Фото пресс-службы администрации ВМР