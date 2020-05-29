Состоялась онлайн-конференция «Русский музей – новые проекты»

«Не спешите в музеи сразу, как только окончатся ограничения самоизоляции, – советует жителям Ленинградской области директор Государственного Русского музея Владимир Гусев. – Лучше уж подождать до того времени, когда будут разрешены массовые мероприятия. И тогда будут созданы условия, чтобы вы получили от искусства полноценное удовольствие».

Такой призыв Владимира Гусева объясняется несколькими причинами. В первую очередь надо уяснить, что во избежание очередей в кассах билеты как в Эрмитаж, так в Русский музей, в Кунсткамеру и другие, будут продаваться только в режиме «онлайн». При этом если обычно Государственный Русский музей принимает до 2 000 посетителей в день, то с учетом соблюдения дистанции в первое время будут допускаться по 80-100 посетителей в день. То есть, за билетами ожидается большая «онлайн-очередь».

Сначала откроется только корпус Михайловского замка. И тех, кому удастся туда попасть, будут держать на значительном расстоянии от картин, что создаст дополнительные неудобства. Администрация Русского музея уже сейчас ломает голову, как правильно распылять антисептические средства вокруг картин Айвазовского, Кипренского и других, чтобы не испортить при этом шедевры. К тому же экскурсии по музею будут отменены. Для начала будут разрешены только индивидуальные посещения музея.

Все это В.А. Гусев рассказал 28 мая во время своей онлайн-конференции «Русский музей – новые проекты», которая была проведена на площадке Санкт-Петербургского отделения ИТАР-ТАСС. Директор Русского музея привел цифры: за прошедшие два месяца виртуальные экскурсии посетили 15,5 миллионов человек. На сайте Русского музея состоялось около 90 развлекательных программ. 27 мая, в День рождения Санкт-Петербурга, стартовала новая программа, которая называется «Сады просвещения». В ней будет отражена история Санкт-Петербурга через сады и парки. Тот, кто посмотрит ее на сайте Государственного Русского музея, узнает, что основатель нашего города – Петр Первый – очень любил зеленые насаждения. Даже находясь на театре боевых действий, он интересовался в письмах, получены ли саженцы из Испании, посадили ли возле дворца его любимые цветы.

А еще вы узнаете про дуб, который до сих пор живет в Летнем саду, и который старше Петра Первого. Петр Великий видел этот дуб, а сейчас сотрудники Государственного Русского музея собирают от него желуди, и саженцы, которые получаются из них, уже высажены по всей России.

Владимир Гусев рассказал, как в фондах музея были обнаружены зарисовки Антарктиды, когда-то сделанные русскими моряками. Эти рисунки являются еще одним доказательством, что первыми Антарктиду открыли русские люди. Рисунки были представлены на выставке «К берегам Антарктиды и Арктики».

У сотрудников государственного Русского музея в запасе еще много интересных историй. Жаль, что не очень шумно прошел в этом году юбилей. 25 апреля Государственному Русскому музею исполнилось 125 лет. Но мы надеемся, что главные торжества по этому поводу нас ждут впереди.

А пока… Владимир Александрович Гусев посоветовал жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области относиться к самоизоляции примерно как к Православному посту. Да, у нас имеются большие ограничения, но и они могут помочь нам отдохнуть и очистить свою душу от всего лишнего.

Людмила Однобокова