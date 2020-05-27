Во Всеволожске прочистили канализацию
Рабочие ОАО «Всеволожские тепловые сети» сегодня, 27 мая, завершают работы по санации канализационного коллектора на улице Ленинградской, 9, недалеко от скейтпарка. За несколько дней сотрудники компании сумели привести в порядок водопроводно-канализационный участок протяженностью в 51 метр. Работы велись с применением новых прогрессивных технологий. Было потрачено около 700 тысяч рублей, из которых 600 тысяч заплатила компания-партнер ООО «Империал», а 100 тысяч Всеволожские теплосети.
– Современные методы прочистки позволили обойтись без разрушения благоустроенного участка и пешеходной дорожки, – рассказывает главный инженер ОАО «Всеволожские тепловые сети» Андрей Мачин. – Сложно вести работы, когда коллектор находится в аварийном состоянии. Раньше этот участок у нас постоянно забивался, поэтому мы решили внедрить новую технологию промывки труб. Канализационным коллекторам во Всеволожске больше 30 лет и 80 процентов из них нуждается в ремонте. В противном случае нам угрожает ситуация, которая произошла на 2-й Линии, когда авария привела к тому, что канализационные стоки ушли в озеро Школьное. Продолжая курс на «перевооружение», мы намерены провести аналогичные работы на улице Волковской, а также 1-й, 2-й, 4-й и 5-й Линиях.
– Благодаря прогрессивному методу удалось значительно сократить финансовые затраты, – говорит глава МО «Город Всеволожск» Станислав Богдевич. – Так что работы обошлись дешевле. Все новшества, которые применяют «Всеволожские тепловые сети», мне нравятся. Бюджет города располагает определенными финансовыми ресурсами, чтобы заниматься плановыми работами, направленными на внедрение современных методов в системе коммунальных услуг. В ближайшее время мы будем рассматривать концепцию на три года, разработанную ОАО «Вт сети».
Ирэн Овсепян
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