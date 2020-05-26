Жители Всеволожска пришли на встречу с властью, чтобы выразить отношение к будущему парку

Как известно, в этом году г. Всеволожск наделен статусом «столицы» Ленинградской области, что позволило сконцентрировать здесь финансовые и организационные ресурсы региона для ремонта, реконструкции и благоустройства.

363 миллиона рублей при активном содействии губернатора ЛО Александра Дрозденко было выделено на реализацию масштабного проекта по созданию и благоустройству парка на Нагорной улице.

22 мая в ДШИ им. М.И. Глинки состоялась встреча администрации района и депутатов с представителями общественности. Заместитель главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Кондрашин провел презентацию «Концепции благоустройства территории, расположенной в Ленинградской области, г. Всеволожск, ул. Нагорная, участок № 43», которая сопровождалась демонстрацией цветных слайдов. На них были обозначены все объекты будущей зоны отдыха, включая детские площадки, пруды, подъездные пути, пешеходные дорожки и автомобильные парковки.

После завершения презентации глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке столь масштабного проекта, а также ответил на поступившие по интернету вопросы, касающиеся деталей его осуществления. Он также напомнил присутствующим, что для реализации проекта определено место с учетом уже проведенных публичных слушаний, предшествующих принятию Генерального плана развития города.

В течение трех часов глава администрации и его заместители отвечали на вопросы участников встречи. Мнения жителей разделились: кто-то приветствовал наличие в будущем парке ледовой арены и концертных площадок; кто-то категорически возражал, ратуя за «природный эко-парк»; кто-то протестовал против ограждения парка забором, хотя это не чья-то прихоть, а требование действующего законодательства; кто-то предлагал пересаживать «взрослые» деревья с одного места на другое, что вряд ли возможно в данной ситуации; кто-то утверждал, что презентационная «картография» не соответствует проекту и требовал его детального и публичного обсуждения.

Все предложения и замечания были выслушаны представителями администрации района и депутатами согласно утвержденному регламенту встречи.

Владимир Шемшученко