Главрыбвод выпустил в акваторию Ладоги мальков палии

В мае, с целью компенсации ущерба, причиненного водным биоресурсам хозяйственной деятельностью предприятий региона, в Ладожское озеро было выпущено почти 50 тысяч молоди палии.

Палия является одним из представителей лососевых, достигает 10-килограммового веса, а обитает в глубоководных Ладожском и Онежском озерах.

В начале прошлого века в Ладоге вылавливали по 100 тонн палии, однако стараниями браконьеров к сегодняшнему дню популяция значительно уменьшилась. Во время нереста на мелководье ее вылавливали сетями, безрассудно истребляя родительское стадо.

В наши дни объем вылова палии составляет от силы 3 тонны, поэтому стоит задача путем искусственного воспроизводства добиться восстановления популяции и возвращения палии в число промысловых видов рыб.