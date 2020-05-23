Истории озера Хепоярви, или Как под Токсово космонавтов «спасали»…

Самое загадочное из 24 озер, относящихся к Токсовской группе, – озеро Хепоярви. В переводе с финского – Лошадиное. Площадь 4,2 кв. км; средняя глубина – 4,1 м, наибольшая – 12,5 м, наибольшая ширина 2 км, протяженность прибрежной территории 15,5 км.

Берега заповедных мест

До 1980-х годов берега озера были знамениты несколькими пляжами, и лучшие из них: «Золотой пляж» и «Серебряный». Здесь заросли черники и малины, полянки, красные от лесной земляники, перемежались с почти таежными дебрями. С этого места открывалась величественная панорама на склон Токсовского ледникового плато: купола православного собора Архистратига Михаила, шпиль евангелическо-лютеранской кирхи, громаду, словно висящего в воздухе, Кавголовского трамплина… При озере находился сторож рыбной ловли. Его дом стоял на пригорке, на стыке улиц Санаторная и Туристов. По данным на 1943 год, рыбоохранником числился некто Осипов Петр Осипович.

В 1960–1970-х годах на озере проводились работы по акклиматизации байкальского омуля и других пород рыб. И в то же время озеро являлось ареной состязаний спортсменов по гонкам на скутерах, мотолодках, катерах. Естественно, что омуль не прижился.

В южной части озера находится и небольшой, заросший лесом и кустарником, почти не посещаемый людьми, островок Ландышевый.

Вдоль юго-восточного берега озера тянется старинная дорога, на которой когда-то стояли финские хутора, называющиеся по фамилиям владельцев: Таскумяки, Кэмпимяки, Пухиланмяки («-мяки»с финского – гора).

Дорога приводит в местечко Койранкангас (дословный перевод с финского – «поросшие вереском пески, по которым бегают собаки»). В одной из долин Койранкангаса в 1930-х годах, во времена сталинских репрессий, расстреливали так называемых «врагов народа». По предварительным оценкам поисковиков общества «Мемориал», на площади чуть больше одного квадратного километра покоятся останки около пятидесяти тысяч человек. Сейчас невозможно назвать имена всех безвинно убиенных, но автору этих строк известно, что здесь были расстреляны учитель труда Токсовской школы и внук выдающегося русского художника Ильи Репина.

В начале 2000-х годов свидетелями тех страшных событий на месте массового захоронения репрессированных был установлен поклонный крест, возле которого ежегодно в дни памяти жертв политических репрессий служатся панихиды, возлагаются цветы, ставятся поминальные свечи.

Параллельно старинной дороге можно увидеть фрагменты узкоколейной железной дороги специального назначения Ржевка – Пурново. Подобная узкоколейка шла от Пери – северный берег оз. Тинуксэнъярви – Рагозинка. Эти дороги строились в конце XIX – начале XX века, выполнены металлическими шпалами. На рельсах можно разглядеть дату – 1904 г. и клеймо завода немецкого промышленника Круппа. После Великой Отечественной войны не использовались.

…На северо-востоке озеро подпирается плотиной, поверх которой с высоты полутора метров через узкий желоб с шумом переливается в узкое русло вода. Это – исток реки Морье. Впечатление потрясающее! Берег озера на уровне вашей груди, и вы как бы заглядываете в огромную чашу. (Чаша озера – на высоте 60 метров над уровнем моря; вытекающая из этой чаши река Морье, «пробежав» 44 км, снизившись до 4 метров над уровнем моря, впадает в Ладожское озеро).

В 1997 году Токсовские озера едва не «вылились» из этой чаши. Плотина, сооруженная еще Петром Первым во времена Северной войны (1700–1721 гг.), которая не позволяла допустить снижение уровня водного зеркала в Токсовских озерах, связанных между собой каналами, начала стремительно разрушаться. Совместными усилиями тогдашнего главы Токсовской администрации Валерия Анатольевича Львова и местных жителей сооружение было восстановлено. На северном берегу озера, на песчаной косе, обнаружена стоянка древних людей, живших здесь около 5000 лет назад.

«Союз-ТМ» появился с небес

17 августа 2000 года на озеро опустился спасательный модуль «СОЮЗ-ТМ» с экипажем международной космической станции «Альфа»: американцем Стивеном Вильямсом, россиянами Александром Канабоком и Николаем Прохоренковым. Поисково-спасательным силам Канады, США и России предстояло обнаружить и эвакуировать приводнившихся космонавтов.

Спасатели действовали по трем заранее разработанным сценариям. Вначале со спасательного самолета «Ан-12 ПС» на озеро десантировались три группы парашютистов. Они должны были при необходимости оказать космонавтам первую врачебную помощь и пересадить их в свои плавсредства. По второму сценарию первому космонавту попросту сбросили с вертолета «Ми-8» спасательный фал и его, сумевшего самостоятельно пристегнуться к тросу, втянули на борт. Второй космонавт на самостоятельные действия был не способен, и к нему по фалу с борта вертолета морского базирования «К-27 ПС» спустился спасатель. Третьего космонавта спасала поисково-эвакуационная амфибия «ПЭМ-1».

Но… случилась заминка – американцы наотрез отказались лезть в воду, ссылаясь на то, что она слишком холодная. В этой нештатной ситуации «отдуваться» пришлось, как обычно, русским. Как бы то ни было, по мнению специалистов, наблюдавших за международно-спасательными учениями, водный этап прошел успешно, спасатели справились с поставленными задачами в строго определенное время.

…Озеро Хепоярви дало имя ежегодным лыжным и легкоатлетическим забегам. Первый забег «Вокруг озера Хепоярви» состоялся в 1997 году, в нем участвовал всего 21 человек, а в 2000 г. в пробеге приняли участие уже 500 человек. Условия пробега демократичные – бежит любой желающий. Некоторые горячие головы предлагали переименовать забег «Вокруг озера Хепоярви» в «Тропу Путина», поскольку по упомянутому маршруту во время тренировок бегал и молодой Владимир Путин.

Сегодня озеро Хепоярви – одно из любимейших мест токсовчан и питерцев. На берегу озера расположился туристический комплекс «Северный склон», где проводят свободное время любители рыбалки, пляжного отдыха, а зимой – горных лыж и зимних развлечений.

Владимир Кудрявцев