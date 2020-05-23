Есть такая профессия – людей лечить

Пандемия, объявленная ВОЗ в середине марта, показала, что коронавирус стал настоящим стресс-тестом для экстренных служб. За это время одни структуры доказали свою эффективность на деле, а другие – лишь на словах. На переднем крае борьбы с распространением вирусной инфекции находятся медики – и нет сегодня, пожалуй, более нужной, важной и ответственной работы. Ежесуточно 20 бригад скорой помощи Всеволожской межрайонной клинической больницы стоят на страже здоровья жителей нашего района – об этом интервью с заместителем заведующего стационарным отделением скорой медицинской помощи (СМП) по оперативной работе Всеволожской клинической районной больницы М.А. Дробужевой.

– Мария Анатольевна, что представляет собой сегодня отделение скорой помощи Всеволожской КМБ?

– Начну с того, что на территории обслуживания нашей «Скорой» официально зарегистрировано порядка 200 тысяч человек – это значительная часть Всеволожского района от Невы и северной границы с Санкт-Петербургом до Ладожского озера. Всего в отделении СМП работает около 150 человек в составе двадцати бригад, в числе которых одна реанимационно-анестезиологическая, две врачебных и семнадцать фельдшерских. Все бригады в соответствии с нормативными документами обеспечены необходимым оборудованием и лекарственными препаратами. Например, реанимобили оснащены дефибрилляторами, аппаратами искусственной вентиляции легких, кардиомониторами для наблюдения за жизненно важными функциями, кислородными аппаратами и другим высокотехнологичным оборудованием. К слову, наш парк в конце прошлого года пополнился двумя новыми автомобилями класса «С», а в этом году десятью автомобилями класса «В».

В условиях сложной эпидемиологической ситуации – а наш Всеволожский район находится в самой тревожной, «красной», зоне и первый пациент с COVID в ЛО выявлен на территории обслуживания нашей больницы, – сотрудники «Скорой помощи» с начала апреля обеспечены средствами индивидуальной защиты – специальными комбинезонами, масками, респираторами, очками или защитными экранами, перчатками, бахилами и головными уборами. В автомобилях регулярно в соответствии с графиком и после каждого пациента проводится обработка поверхностей антисептическими препаратами, воздухоотводные пути проклеены скотчем, чтобы обезопасить водителей от возможного инфицирования.

– Возросло ли количество вызовов «скорой» в связи с угрозой распространения коронавируса?

– Безусловно, вызовов стало больше. Только в апреле бригады «Скорой помощи» 2 654 раза выезжали к пациентам с признаками острой инфекции верхних и нижних дыхательных путей и пневмонии. Поскольку пациентов стало значительно больше и стационары заполнены, мы ждем от наших людей понимания сложившейся непростой обстановки. В настоящее время в соответствии с рекомендациями МЗ РФ действуют строгие объективные показания для госпитализации – это состояние средней и тяжелой степени тяжести, и никакие личные желания и ощущения не могут быть приняты во внимание. У нас отлично работает амбулаторное звено, где медицинские работники могут эффективно лечить пациентов на дому.

Специализированные медучреждения, принимающие пациентов с подозрением или диагностированным коронавирусом на стационарное лечение, расположены по всей территории Ленинградской области. В нашем районе это Морозовская больница – в ней всего 100 коек, поэтому приходится возить больных в Кириши, Кингисепп, Бокситогорск – в зависимости от маршрутизации, вплоть до Приозерска и Сясьстроя.

– Как обстоят дела с «президентскими» или, как их еще называют, «ковидными», выплатами медикам, контактирующим с коронавирусными больными?

– Стимулирующие выплаты врачам, непосредственно работающим с пациентами, зараженными новой коронавирусной инфекцией, в настоящее время выплачиваются в полном объеме, предусмотренном дополнительными указаниями и разъяснениями от Минздрава и комитета по здравоохранению правительства Ленинградской области. Скажу честно, что с этими выплатами возникла неоднозначная ситуация. Задержка была связана с рядом формальностей, неточностей и неопределенных формулировок в соответствующих документах. Не было четких разъяснений – как, с какого момента, кому и сколько выплачивать. Разумеется, это вызвало волнение у значительной части медицинского сообщества, и людей, ежедневно рискующих здоровьем, можно понять. В настоящее время в дополнительных разъяснениях указана методика расчета, и наши финансовые службы еще в прошлые выходные произвели начисление дополнительных выплат соответствующим категориям работников в полном объеме.

– Мария Анатольевна, вы довольны тем, как персонал отделения СМП работает в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции на территории Всеволожского района?

– Скорая медицинская помощь – по сути отдельное направление в медицинской практике, которому следовало бы обучать в вузах. Здесь необходимо принимать стремительные и верные тактические решения, которые в определенных ситуациях бывают важнее клинических. Не менее важно и владение навыками психологии общения с людьми, причем не столько с пациентами, сколько с родственниками и окружающими – случаи немотивированной агрессии по отношению к бригадам скорой помощи в последнее время заметно участились.

В нашем отделении СМП сложился достаточно молодой коллектив – средний возраст сотрудников не превышает 36 лет. Это, в большинстве своем, отличные профессионалы, высококлассные специалисты, самоотверженные и преданные медицине люди, заслуживающие уважения и благодарности. В сегодняшних непростых условиях они проявляют лучшие качества, свойственные людям нашей профессии самоотверженность и милосердие, ответственность и гуманизм, внимательность, терпение и понимание. Перефразируя слова героя известного кинофильма, я бы сказала о наших сотрудниках: «есть такая профессия – людей лечить», даже в сложные эпидемиологические периоды, включая возможные риски инфицирования.

Хочу пожелать всем коллегам, – и в особенности персоналу отделения скорой медицинской помощи Всеволожской межрайонной клинической больницы – крепкого здоровья, стойкости и оптимизма. Уверена, все будет хорошо.

Беседовала Светлана Завадская

Фото Антона Ляпина