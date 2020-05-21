Установилась благоприятная погода для ремонта дорог

Работу по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального назначения и искусственных сооружений на них во Всеволожском районе больше года выполняет ГП «Пригородное ДРСУ № 1», в состав которого вошли Рощинское ДРСУ, Всеволожское ДРСУ и Пригородное ДРСУ № 1. Сегодня на наши вопросы отвечает заместитель директора по строительству ГП «Пригородное ДРСУ № 1» Дмитрий Гребенников.

– Начну с того, что в результате объединения Рощинское ДРСУ и Всеволожское ДРСУ утратили статус юридических лиц, и теперь обеспечение круглогодичного безопасного и бесперебойного движения транспортных средств находится в ведении Пригородного ДРСУ № 1.

Сразу отмечу, что наша работа на дорогах регионального значения (исключая дороги муниципальные, которые в сферу нашей ответственности не входят) в зимний период и в первые месяцы весны была весьма напряженной. Несмотря на то, что низких температур, негативно влияющих на состояние дорожного покрытия, не наблюдалось, объем посыпок нисколько не уменьшался, а даже увеличивался, поскольку было очень много «переходов через ноль».

Мы осуществляли подсыпку, уборку, подчистку дорог. В настоящее время погода для нас весьма благоприятная. Мы активно, кроме уборки, осуществляем так называемый «ямочный ремонт» (по контракту не более 20% от площади дорожного полотна), а также содержим в должном состоянии «полосы отвода».

Ремонт осуществляем, применяя струйный метод: в поврежденный участок дороги под давлением подается эмульсия и специальный мелкий щебень. Также мы проводим замену изношенных слоев асфальтного покрытия «картами». Часть ремонта этим способом мы выполнили до 9 Мая на Дороге жизни. Планируем такой ремонт проводить и в первый месяц лета на дорогах, где выявлена значительная «колейность». Поясняю: это значит, что мы будем устранять колеи, продавленные большегрузными автомобилями, что нередко приводит, особенно в зимнее время, к дорожно-транспортным происшествиям. А этого быть не должно!

Подготовил Владимир Шемшученко