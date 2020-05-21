Названы победители конкурса «Пасхальные узоры»

Подведены итоги районного конкурса детского декоративно-прикладного творчества «Пасхальные узоры 2020», проводимого в рамках муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020–2022 годы».

Учредителями и организаторами традиционно выступили администрация Всеволожского района, отдел культуры, КДЦ «Южный» и Детская школа искусств им. М.И. Глинки.

Более 50 юных участников из разных уголков района представили работы на темы: «Светлое Христово Воскресение – дела благочестия, милости и благотворения», «Семейный праздник Пасхи», «Традиции Пасхальной (Светлой) недели», «Пасхальные дары и поздравления к Пасхе».

По решению компетентного жюри победителями стали: Иванова Ульяна (Сертоловская ДШИ), Артеменко Анна, Кораблева Николь, Мышкина София, Павловец Полина, Никитина Майя (Всеволожская ДШИ им. М.И. Глинки), Богачев Елисей, Христина Бакиуллина, Спирина Дарья (Колтушская ЦСК), Липина Александра, Елисеева Карина (СОШ № 3 г. Всеволожска).

Победителей конкурса ждут почетные дипломы и ценные подарки. С работами участников можно ознакомиться на сайте Детской школы искусств им. М.И. Глинки.

Владимир Шемшученко

На снимке работа Елисеевой Карины