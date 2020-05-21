В Заневке проходит неделя долголетия

«Неделя долголетия», объявленная по инициативе администрации МО «Заневское городское поселение», в самом разгаре. Серия ежедневных виртуальных мероприятий посвящена поддержке людей старшего поколения.

Так, в минувший понедельник участников группы Заневского городского поселения в социальной сети «ВКонтакте» ожидал яркий мастер-класс от жительницы Янино, руководителя танцевально-спортивного клуба «Альтера» Анны Дьяконовой. Видеоурок зажигательной сальсы от вице-чемпионки Санкт-Петербурга по бальным танцам собрал десятки благодарных учеников.

Прошедший вторник стал «гастрономическим» – подписчики готовили диетический пирог вместе с кандидатом экономических наук, бизнес-тренером и победителем конкурса «Лучший молодой преподаватель России 2018», жительницей города Кудрово Татьяной Афанасьевой. К слову, Татьяна носит заслуженные титулы «Миссис Кудрово 2019» и «Миссис Грация Ленинградской области 2019».

Обучающее видео-занятие по эффективному использованию сайта «Госуслуги» в среду провела жительница Янино-1 Елена Шутова, руководитель местного отделения «Союза пенсионеров России».

В четверг, то есть сегодня, кудровчанка Любовь Алексеевна Задумова, которой в этом году исполнится 80 лет, вместе с внучкой Полиной – участницей семейного клуба Between Moms, – проводят зарядку для тех, кто не мыслит своей жизни без физических упражнений.

В пятницу Елена Шутова снова выйдет в эфир и расскажет об использовании приложения «Сбербанк-онлайн», а в субботу для поклонников танго – урок от Анны Дьяченко.

И, наконец, в воскресенье всех участников группы ждет сюрприз от жительницы Янино-1, председателя местного отделения Общества инвалидов Татьяны Захаркиной.

Видеоуроки и мастер-классы выходят ежедневно в 20.00.

Подготовила Светлана Завадская