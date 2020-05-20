Всеволожские парикмахерские оказались на пике популярности

Жители Петербурга едут в Ленинградскую область стричься. 47-й регион разрешил работу парикмахерских и салонов красоты. Большой популярностью пользуются пригородные «цирюльни», которые территориально расположены во Всеволожском районе. От клиентов нет отбоя.

– Безусловно, кризис больно ударил по парикмахерским, – говорит владелица сети салонов во Всеволожске Ирина Бритвина. – Полтора месяца простоя не могли не повлиять на ситуацию. Но я настроена оптимистично. В нашей сети работает более десяти сотрудников, которые очень обрадовались, когда узнали о том, что в Ленинградской области дали добро на возобновление деятельности. В данный момент мы ждем обещанных преференций. Радует, что по экономической деятельности мы можем рассчитывать на поддержку государства.

По словам Ирины Павловны, сейчас сфера парикмахерских услуг пользуется большой популярностью.

– Со своей стороны, мы полностью соблюдаем требования Роспотребнадзора, – говорит Ирина Бритвина. – Сотрудники работают в масках и перчатках, посетителям салонов выдаем средства индивидуальной защиты. Постоянно проводим дезинфекцию, в залах установлены санитайзеры, а площадь помещений позволяет соблюдать дистанцию. Что касается перспектив развития, то мы не переживаем. Все будет отлично!

– Несмотря на то что в парикмахерских огромные очереди, у меня – затишье, – рассказывает индивидуальный предприниматель Анна Темичева, которая специализируется на плетении кос. – До коронавируса плела по пять кос в день, думала, что май, июнь, июль станут самыми рентабельными месяцами. Именно на конец весны и начало лета приходится много мероприятий. Это – свадьбы, последние звонки в школах и выпускные вечера. Но массовые мероприятия отменили, и красивые косы никому оказались не нужны. Как индивидуальный предприниматель я обязана платить налоги и аренду. К сожалению, так получилось, что владелец торгового центра только наполовину снизил арендную плату за апрель, а с мая потребовал полную сумму.

По словам Анны Темичевой, есть надежда, что скоро ее салон опять станет востребованным.

– Среди моих клиентов как дети 0+, так и взрослые женщины за 60, ведь косам все возрасты покорны, – рассказывает мастер. – Волосы, безусловно, считаются самым лучшим украшением девочек, девушек и женщин. Они не только гордость, но и предмет восхищения. Вспомните, ведь с древних времен косы использовались не только как способ укладки длинных волос, но и служили также украшением изящной женской головы. «Хитросплетение» сейчас модно, красиво, женственно и удобно. С помощью кос можно моделировать множество причесок самых разнообразных форм. А еще не люблю копировать чужие работы и всегда стараюсь оставить в своей работе частицу индивидуальности. Знаете, плетение кос – это не работа, а стиль моей жизни!

Отметим, что губернатор Ленинградской области, недавно побывавший с инспекцией в соседнем Кировске, зайдя в одну из парикмахерских, сделал вывод, что «маски, перчатки, бахилы, дезинфекция – все на месте» и призвал соблюдать необходимые меры по нераспространению коронавируса.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина из архива