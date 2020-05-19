Что ждет музеи и театры после самоизоляции?

18 мая в Санкт-Петербурге в онлайн-режиме прошел круглый стол под названием «Культура и общество после коронавируса. Как изменится мир?» В виртуальной беседе приняли участие: специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству М. Швыдкой, директор Государственного Эрмитажа М. Пиотровский, директор Третьяковской галереи З. Трегулова, руководитель Александринского театра В. Фокин, режиссер А. Сокуров, писатель Е. Водолазкин и главный редактор интернет-издания «Фонтанка.ру» А. Горшков.

Вопросы, которые они поднимали, касались не только профессиональных проблем. Мнения, высказанные мэтрами культуры, будут интересны и жителям Всеволожского района.

Самоизоляция много изменила в сознании. Если раньше существовала традиция относиться к культуре, как к чему-то, что стоит на предпоследнем месте после экономики, строительства, здравоохранения и финансируется по остаточному принципу, то сейчас культура заняла в этом ряду одно из первых мест. Работники культуры два месяца участвовали в борьбе с пандемией наряду с врачами. Ибо онлайн-трансляции из музеев, из концертных залов, из театров спасли людей от депрессивного состояния, которое может развиваться в изоляции. То есть культура наглядно показала, что от нее тоже зависит психологическое здоровье граждан России.

Три миллиона человек за два месяца в онлайн-режиме посетили Эрмитаж. Это в два раза больше, чем было посетителей «вживую» за целый год. Такую цифру озвучил Михаил Пиотровский. Около миллиона человек посмотрели онлайн-трансляции спектаклей из Александринского театра. При этом самоизоляция помогла нам понять, что никакой онлайн не заменит живого присутствия в музее или в театре. И сейчас те миллионы людей, которые смотрели трансляции, испытывают желание пойти в музеи своими ногами и почувствовать энергетику живых спектаклей.

Но после самоизоляции культура вернется к обычному режиму с большими проблемами. Не секрет, что даже самые крупные, твердо стоящие на ногах учреждения культуры, понесли убытки. И дотации государства не смогут эти убытки возместить. Поэтому неизбежно будет повышение цен на билеты. Классовое разделение коснется даже культурной работы. По-видимому, для беднейших слоев населения останутся время от времени трансляции по интернету, а живые посещения будут доступны для среднего класса.

Правда, это произойдет не сразу. Сначала пройдет некоторое время, пока массовый зритель будет возвращаться в театры и в музеи. На это период обещают подержать прежние цены. Потому что, несмотря на очень сильную тягу к изящному, многие люди переживают материальный кризис и, в первую очередь, кинутся на заработки. Ожидается, что в Эрмитаж в первые недели потянутся те, кто имеет бесплатный льготный билет. А это тоже не принесет музею прибыль.

Кроме того, люди не утратили страх перед коронавирусом. И как в этой ситуации избежать массовых скоплений? Особенно тяжело будет театрам. Как соблюдать дистанцию в полтора метра между зрителями в партере? Поэтому Валерий Фокин объявил, что Александринский театр откроется не раньше 1 сентября. Зельфира Трегулова заявила, что Третьяковская галерея готова открыться 1 июля. А Михаил Пиотровский от конкретных сроков отказался.

Напомним также, что по инициативе режиссеров, музыкантов и руководителей различных музеев в июне-месяце состоится большой виртуальный международный марафон в поддержку устоев мирового сообщества и основополагающих ценностей культуры. Все это делается для того, чтобы в сознании государства культура вышла на одно из приоритетных мест.

Людмила Однобокова

Фото Антона Ляпина из архива