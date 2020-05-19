Надеемся, что будет школа имени Боброва…

Новый поворот получила история экипажа Алешина во Всеволожском районе.

Напомним, что экипаж бомбардировщика, состоявший из трех человек (командир экипажа капитан Семен Михеевич Алешин, штурман-бомбардир лейтенант Владимир Андреевич Гончарук и стрелок-радист старший сержант Николай Александрович Бобров), 12 июля 1942 года совершил таран в небе над Всеволожским районом. Недалеко от того места, где самолет протаранил финскую зенитную батарею, был установлен памятник экипажу Алешина. Его можно увидеть возле железнодорожной станции Лемболово. Второй памятник, уже на точном месте гибели экипажа, в урочище Мустолово, был установлен в 2019 году.

Наша газета писала об этом подвиге много раз. Мы освещали поисковую историю, когда отряд из Санкт-Петербурга «Группа Безымянная» нашел останки членов экипажа, и участвовали в церемонии захоронения этих останков на Лемболовский мемориал. Также в этих событиях активно участвовал Лесновский центр образования.

Поселок Лесное находится недалеко от железнодорожной станции Лемболово. Местные ученики не только ухаживают за памятником экипажу Алешина, но в советское время даже завели переписку с родственниками летчиков и в школьном музее сделали экспозицию, посвященную героям. В свое время пионерская организация школы поселка Лесное даже выразила желание носить имя экипажа Алешина, но пионерам отказали, предложив выбрать имя только одного из летчиков. Так как на тот момент наиболее интенсивной была переписка пионеров с родственниками Владимира Андреевича Гончарука, то они решили дать организации его имя. Таким образом, в Лесном некоторое время действовала пионерская организация имени Владимира Гончарука.

Но сменилась эпоха, пионерской организации больше нет. Руководство Лесновского центра образования задумалось о том, что для патриотического воспитания было бы хорошо, если бы школа носила имя Героя Советского Союза. Сначала решили восстановить традицию и стали собирать документы для того, чтобы присвоить школе имя Владимира Гончарука. Да вот незадача – для ходатайства надо было предоставить старый приказ по школе о присвоении пионерской организации имени В. Гончарука.

Но оказалось, что такого приказа никогда не было. В советское время пионерам достаточно было устно сообщить в районную организацию, что они хотят присвоить имя Гончарука, как тут же им дали разрешение – также в устной форме. А сейчас из-за того, что такого приказа не было, невозможно собрать полный пакет документов для осуществления задуманного.

Были и другие нюансы. Например, родственники Героя Советского Союза В. Гончарука проживают на Украине. Связь с ними в связи с современной политической обстановкой утеряна. Зато, начиная с 2016 года, наладилась связь с родным братом стрелка-радиста Николая Боброва.

Им оказался известный московский поэт Александр Александрович Бобров. Он лично приезжал в Лесновский центр образования, провел творческую встречу с детьми, подарил книги для местного музея и до сих пор поддерживает переписку с руководителем школьного музея Владимиром Коптеловым.

А в 2019 году в поселок по рекомендации Александра Боброва приехала целая делегация учеников из московской школы, которая носит имя Героя Советского Союза Николая Боброва. В этом году московские школьники хотят приехать во второй раз. Между москвичами и Лесновским центром образования установилось тесное сотрудничество.

Поэтому педсовет Лесновского центра образования во главе с директором А.М. Мыциковой принял новое решение. Славная история пионерской организации имени Гончарука осталась в советском прошлом. А сейчас учебная организация будет собирать документы для присвоения ей звания «Школа имени Героя Советского Союза Николая Боброва».

И в начале мая 2020 года ближайший родственник Николая Боброва – Александр Бобров – подписал свое письменное согласие, которое необходимо приложить к ходатайству. При этом секретарь Союза писателей России Александр Бобров высказался так: «Даже в этих условиях (самоизоляции) Лесновская школа все сделала, чтобы достойно выглядел памятник экипажу Алешина и могила героев, останки которых мы захоронили только через 76 лет после их гибели на Карельском перешейке… Сейчас школа подает документы, чтобы носить имя Николая Боброва. Заслуженно!»

Людмила Однобокова