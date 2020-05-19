Военком по Ленобласти рассказал, как проходит весенняя призывная кампания

Несмотря на все ограничительные меры, принятые в стране в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, в соответствии с Указом Президента РФ от 30 марта 2020 г. № 232 призыв на военную службу граждан проводится с 1 апреля по 15 июля. О порядке и об особенностях весенней призывной кампании в Ленинградской области рассказал Военный комиссар ЛО Петр Ашхарумов.

– Призыву на военную службу в Ленинградской области подлежит около 1600 человек.

Все плановые мероприятия, связанные с призывом и отправкой граждан в войска, будут проведены установленным порядком в сроки, скорректированные с учетом выполнения комплекса мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной инфекции.

Отправки призывников со сборных пунктов субъектов Российской Федерации спланированы после 20 мая.

В основном они будут проходить военную службу в границах Западного военного округа. Небольшая часть будет призвана в ВМФ и ВКС, за пределами зоны ответственности округа; в Президентский и Преображенский полки будут направлены около 20 человек; альтернативную гражданскую службу будут проходить 4 человека.

Порядка 10% призывников будут призваны в учебные центры подготовки младших специалистов, после окончания которых они могут продолжить службу в любой точке России.

В целях недопущения возникновения и распространения случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди новобранцев, призывными комиссиями и военными комиссариатами спланированы мероприятия, способные обеспечить безопасное проведение призыва.

Проведены занятия с медперсоналом, отвечающим за соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий. На входе в военные комиссариаты и сборного пункта Ленинградской области организован барьерный контроль, где будет проводиться дезинфекция и термометрия с целью исключения случаев допуска граждан на объект, в том числе и сотрудников военного комиссариата на рабочие места, у которых выявлено повышение температуры тела, а также признаки ОРВИ.

Созданы запасы дезинфекционных препаратов, средств индивидуальной защиты персонала. Усилен контроль за режимом проветривания, проведения влажной уборки с применением дезинфицирующих средств.

Кроме того, скорректирован график заседаний призывных комиссий с целью недопущения концентрации большого количества призывников.

На призывных пунктах и сборном пункте организовано движение граждан с соблюдением социальной дистанции.

На сборном пункте Ленинградской области организована сдача тестов на выявление коронавирусной инфекции перед отправкой в войска. Отправка к местам несения службы организована в отдельных вагонах и автомобильным транспортом. По прибытии в войсковую часть все призывники будут помещены на двухнедельный карантин отдельно от остальных военнослужащих.

Телефоны горячей линии военкомата:

8 (812) 315-46-12 начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу;

8 (812) 315-09-66 начальник сборного пункта Ленинградской области;

8 (812) 315-81-18 начальник юридического отделения;

8 (812) 570-68-63 начальник центра военно-врачебной экспертизы.

Подготовил Владимир Шемшученко