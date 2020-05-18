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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Прямая телефонная линия губернатора с жителями региона

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18 мая с 16.00 до 17.00 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко будет лично принимать телефонные звонки от жителей региона.

Для ответов на вопросы также приглашены главы администраций муниципальных районов Ленинградской области, которые общаются с главой региона в режиме видеоконференции.

Номера телефонов для звонков:
006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок со стационарного телефона бесплатный.
+7 (813-61) 315-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти

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