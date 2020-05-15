Во Всеволожске меняют лифты

Фонд капитального ремонта Ленинградской области заменит подъемники во Всеволожске. Всего планируется установить 42 кабины.

– Это вторая плановая и масштабная замена лифтов во Всеволожске, – говорит генеральный диретор ООО «ЖКК» Игорь Колтунов. Управляющая компания предоставила складские помещения и охраняет ценный груз. – Аналогичная работа была проведена пару лет назад. Мы долго ждали этого момента. Всего наша управляющая компания обслуживает 440 лифтов в районе, из них 137 во Всеволожске.

Новые кабины – московского и петербургского производства. Они будут установлены в зданиях, где срок эксплуатации старых подъемников более 25 лет. О планах на следующий год я не знаю. Сегодня лифтовое хозяйство находится в рабочем состоянии, все лифты аттестованы и проверены Ростехнадзором. Главное, чтобы жители берегли кабины. Сегодня очень много актов вандализма: ломают двери, не хотят звать специалистов, когда оборудование дает сбой.

– Сегодня замена лифтов проводится только через Фонд капремонта, – отмечает собеседник. – Конечно, собственники квартир могут самостоятельно раскошелиться и на свои финансы инициировать замену, но это стоит огромных средств. Что касается программы по установке кабин на этот год, то она будет полностью выполнена.

Ирэн Овсепян