Кто возьмет под крыло коккоревский музей?

Продолжается обсуждение дальнейшей судьбы Музея «Дорога жизни», который находится в поселке Коккорево. В народе его часто называют «Домиком Нефедова».

Напоминаем, что это – одно из редких подлинных зданий, игравших большую роль во время войны и сохранившихся до наших дней. Начиная с ноября 1941 года, в этом доме работал штаб Военной автомобильной дороги ВАД-101. Отсюда руководил Ледовой трассой легендарный М.А. Нефедов. Когда в августе 1942 года по дну Ладоги проложили электрический кабель (который сейчас мы называем «Кабель жизни»), в «Домике Нефедова» был установлен главный узел связи Ленинграда с Большой землей и пункт управления перевозками Ленинградского фронта.

6 мая активисты, выступающие за сохранение Коккоревского музея, были приглашены на встречу с сотрудниками комитета по культуре Ленинградской области. Встреча состоялась в здании Дома авиаторов во Всеволожске. На ней было зачитано письмо из правительства Санкт-Петербурга, в котором говорится о согласии сделать в доме по адресу поселок Коккорево, дом 27 филиал Музея обороны и блокады Ленинграда и об обращении в правительство Ленинградской области с просьбой оказать содействие в этом.

Выслушав это сообщение, активисты признали, что это был бы для музея лучший вариант. Для этого желательно создать инициативную группу, в которую войдут и сотрудники комитета по культуре Ленинградской области, и члены общественной организации «Совет ветеранов Дороги жизни», и представители группы активистов.

Напомним, что в начале весны 2020 года 56 ветеранов Великой Отечественной войны и дети ветеранов Ледовой трассы написали обращение к президенту РФ о том, что здание музея и экспонаты, в нем хранящиеся, находятся в плачевном состоянии.

По этому факту началось расследование Следственного комитета. Недавно на сайте Следкома появилось сообщение: «По результатам проверки возбуждено и расследуется следователями следственного управления уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации)».

Но для нас сейчас гораздо важнее то, что уже появились желающие «Домик Нефедова» взять под свое крыло, провести там реставрацию и открыть новый музейный объект на территории Ленинградской области.

Людмила Однобокова