Институт физиологии им. И.П. Павлова продолжает активную научную работу

Во время пандемии многие вынуждены работать дистанционно. Стены Института физиологии им. И.П. Павлова РАН, расположенного в Колтушах, тоже опустели: не слышны бурные обсуждения исследований, экспериментальные установки остановились. Кажется, работа замерла. Но это совсем не так. Наши ученые продолжают активную работу дома – анализируют полученные ранее данные, готовят публикации и ведут подготовительную работу к следующим исследованиям.

Кроме того, многие сотрудники все же должны выходить на работу в институт. Во-первых, нужно постоянно ухаживать за лабораторными животными, и, во-вторых, некоторые исследования невозможно прервать, не потеряв ценный научный материал. Институт продолжает работу, только в «домашнем» режиме.

Мы поговорили с сотрудниками института и выяснили, как они работают в изоляции и что посоветуют людям, которым тяжело сидеть дома.

Юрий Евгеньевич Шелепин, д.н.б., заведующий лабораторией физиологии зрения

– У большинства сотрудников нашей лаборатории накоплен огромный экспериментальный материал, поэтому во время дистанционной работы они могут готовить статьи для последующей публикации. Оснащение лаборатории современными средствами связи позволяет сохранить уровень общения и обсуждения результатов исследований. Более того, повысилась ответственность по отношению к публикациям. Однако некоторые молодые сотрудники не успели собрать достаточный экспериментальный материал, поэтому я изменил им текущие задания.

Все сотрудники имеют собственные или лабораторные компьютеры. К тому же, особенности исследований в нашей лаборатории таковы, что мы можем дистанционно проводить даже некоторые психофизические исследования. Но есть трудности в том, что

физиологические исследования с испытуемыми полностью прекращены. Однако пока есть запас неопубликованных экспериментальных данных, с которыми мы можем работать.

Единственный ощутимый плюс – экономия времени на дороге. Я надеюсь, что в этом году за счет внутренних ресурсов и концентрации сил мы увеличим публикационную активность.

При эпидемии важно не поддаваться панике – дистресс снижает иммунитет. Следует увеличить физические нагрузки, сократить контакты с людьми, чаще мыть руки, а также в публичных местах использовать маски и перчатки. Самое опасное во время пандемии –

это паника и бездействие.

Алексей Хараузов, к.б.н., руководитель группы физиологии сенсорных систем приматов

– У нас полным ходом идет эксперимент на обезьяне с вживленными в мозг электродами. Поэтому я провожу дни и ночи с Эдуардом (так зовут обезьяну), вытягивая из его головы информацию. Так что вопрос о дистанционной работе для меня не актуален.

Людям на самоизоляции я бы посоветовал понаблюдать за поведением себе подобных. Во-первых, очень интересно наблюдать за людьми в стрессовой ситуации. Это уникальная возможность – увидеть, как каждый «раскрывается» по-своему. Во-вторых, любое наблюдение отвлекает от депрессивных мыслей, а понимание, что всем тяжело, должно помочь в такой ситуации.

Александр Беляков, к.б.н., научный сотрудник регуляции функций нейронов мозга

– Дистанционная работа оказалась крайне сложной в одной квартире с тремя детьми. У них ни учебы, ни работы. Для родителей ответственность только увеличилась.

Я не стараюсь отвлечься от потока новостей о пандемии – напротив, интересно анализировать разноплановую и иногда противоречивую информацию и новости. При отсутствии телевизора дозировать информацию не сложно.

Людям, страдающим в изоляции, я могу посоветовать классические средства для борьбы с депрессией: юмор, музыка, общение (пусть дистанционное) и физическая активность.

Ставьте перед собой новые задачи, потому что любой кризис – это еще и время возможностей.

Пресс-служба института физиологии им. И.П. Павлова РАН

Подготовила Светлана Завадская

Фото Антона Ляпина из архива