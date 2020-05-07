Всеволожский район лидирует в Ленинградской области по приросту населения

По данным Петростата, численность населения 47 региона за минувший год возросла на полтора процента. Лидирующую позицию занимает наш Всеволожский район – города, расположенные на его территории, прилегающей к границе с мегаполисом, обеспечивают основной прирост.

Наивысший показатель прироста населения отмечается в Мурино, получившем городской статус в конце марта прошлого года. Так, на первое января 2020 года в этом муниципальном образовании только официально зарегистрировано почти 70 тысяч человек. Для сравнения, в этот же период 2019 года в Мурино проживали немногим более 40 тысяч человек. В Петростате подсчитали, что всего за год жителей города Мурино стало на 57 процентов больше.

На втором месте по темпам роста город Кудрово, который обрел свой статус 30 мая 2018 года. Население города в минувшем году увеличилось с 31,6 до 41,1 тысячи человек, то есть более чем на 30 процентов.

Численность населения растет и в других населенных пунктах Всеволожского района. Например, в Янино официально зарегистрировано 11,5 тысячи человек, что на 29,5 процента выше показателей прошлого года. Стабильный прирост показывает поселок Бугры – 26 процентов и 20,7 тысяч жителей, Новое Девяткино – увеличение на 5,2 процента и 20,6 тысячи жителей.

Районный центр – город Всеволожск – прибавил чуть больше половины процента, на 1 января 2020 года численность официально зарегистрированных жителей Всеволожска составила 74 724 человека.

В целом же рост населения в 2019 году зафиксирован в 18 населенных пунктах Ленинградской области, имеющих статус городов и поселков городского типа. К слову, подобных образований на территории региона насчитывается 71.

Самым крупным городом Ленобласти остается Гатчина – на первое января 2020 года в городе зарегистрировано 91 685 человек.

Светлана Завадская

Фото Антона Ляпина из архива