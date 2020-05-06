Жители Мурино самостоятельно решают «мусорную» проблему

В интернет-сообществе «Девяткино LIVE Мурино» опубликован удивительный видеоролик. Автор запечатлел, как глубокой ночью двое неизвестных… убирают газоны по адресу улица Шувалова, 17. «Убирают мусор с газона в три часа ночи! После них ослепительная чистота! Максимальный респект ребятам!» – таким текстом сопроводил видео снявший его очевидец.

В социальных сетях этих участников тайного ночного субботника окрестили «суперменами» и «муринскими Бэтменами», а кто-то написал, что «…гордость берет за таких людей, и вообще не имеет значения, в котором часу накрывает совесть».

Примечательно, что стремление самостоятельно решать «мусорную» проблему жители Мурино проявляют не впервые – в сети есть апрельское видео, где пожилой местный житель в одиночку убирает захламленное поле. Также известно о волонтерском движении за чистоту окружающей среды – молодые муринцы массово вышли на уборку, а ранее активисты избавили свой город от тонны мусора.

Светлана Завадская