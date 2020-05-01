Правительство области разъяснило, как ленинградцы будут жить до 11 мая.

Как работают магазины, торговые объекты, предприятия, салоны красоты с 1 по 11 мая?

Все ограничения деятельности организаций, предприятий, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которые были приняты ранее сроком до 30 апреля, продлены до 11 мая включительно (Постановление правительства Ленинградской области от 29.04.2020 № 257).

Парикмахерские и салоны красоты могут работать в части оказания услуг по уходу за волосами, маникюра и педикюра при условии строгого соблюдения карантинных мер. В помещении каждые два часа должна производиться дезинфекция, все сотрудники и клиенты должны быть обеспечены гигиеническими масками, бахилами, сотрудники также – одноразовыми перчатками. При входе в парикмахерскую или салон красоты нужно производить измерение температуры, как сотрудникам, так и посетителям. Каждая организация обязана вести список посетителей с указанием даты посещения, фамилии, имени, отчества и мобильного телефона посетителя.

Не разрешено открытие парикмахерских и салонов красоты в 18 населенных пунктах области, указанных в приложении к постановлению. Среди них – города Всеволожск, Мурино, Кудрово, Гатчина, Выборг и другие населенных пункты.

Какие магазины и когда должны проводить уборку/дезинфекцию?

30 апреля с 16 до 22 часов в магазинах продовольственных товаров и табачных изделий Ленинградской области будет проводиться обязательная уборка и дезинфекция. В это время прием посетителей должен быть приостановлен. Генеральную уборку с последующей дезинфекцией в магазинах необходимо проводить с учетом разработанных Роспотребнадзором инструкций по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами, и рекомендаций по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в организациях торговли.

Уборка проводится в магазинах 54 населенных пунктах Ленинградской области, перечисленных в приложении к постановлению. Это крупные города, поселки и населенные пункты, расположенные вблизи основных региональных и федеральных трасс.

Какие-то дополнительные меры профилактики будут введены в магазинах?

С 1 по 11 мая 2020 года включительно обслуживание посетителей во всех торговых объектах Ленинградской области рекомендуется осуществлять при использовании посетителями гигиенических масок. Соответствующее решение закреплено в Постановлении правительства Ленинградской области от 29.04.2020 № 257.

До какого числа и в какой форме проводится обучение?

В школах Ленинградской области обучение в дистанционном формате продолжится до 22 мая. До 30 июня дистанционно учатся студенты учреждений профессионального образования и вузов. В спортивных секциях проводится самостоятельная подготовка.

При этом сухие пайки и молочные продукты будут выданы семьям за период с 1 по 29 мая из расчета 21 день, исключая субботу и воскресенье.

Как работает Биржа труда в майские выходные?

С 1 по 11 мая 2020 года Служба занятости населения Ленинградской области работает без выходных. Выплата пособий производится по плану.

Постановка на Биржу труда по-прежнему происходит дистанционно:

— через портал «Работа в России» https://trudvsem.ru/

— через Интерактивный портал Биржи труда ЛО https://www.czn47.ru/

Получить дополнительную информацию о работе Биржи труда и дистанционной подаче документов можно на «горячей линии» службы занятости по тел. 8 (800) 350-47-47 .

Какие прививки можно сделать в период пандемии по коронавирусу?

Вся плановая вакцинация детей и взрослых в медучреждениях пока запрещена. Однако в постановлении №257, подписанном губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко 29 апреля 2020 года, прописаны исключения. К ним относится вакцинация взрослых из групп профессионального (например, лесничих, ветеринаров и др.) против клещевого энцефалита, прививки для детей и взрослых в очагах по инфекциям (к примеру, вакцинация против кори), иммунизация призывников, а также вакцинация новорожденных детей в роддомах и перинатальном центре.

Как будут компенсировать проезд для медиков, задействованных в лечении COVID-19?

Сотрудникам государственных медучреждений, задействованным в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, компенсируют проезд на транспорте до места работы и дома в размере 2000 в месяц. Кроме того, согласно постановлению №257, подписанному губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко 29 апреля 2020 года, автобусы комитета общего и профессионального образования будут временно переданы в пользование комитетам по здравоохранению и соцзащиты, чтобы осуществлять доставку сотрудников к месту работы.

Как семьи медиков, задействованных в лечении коронавирусной инфекции, могут отправить детей на летний отдых?

Согласно постановлению №257 от 29 апреля 2020 года, детям медиков, работающих в государственных организациях здравоохранения региона, принимающих пациентов с COVID-10, предоставляются бесплатные путевки в лагеря Ленинградской области. Для этого сотруднику медучреждения нужно обратиться к своему руководству для включения в список от больницы. Затем данные передадут в комитет по образованию.

В случае, если медицинские работники уже купили путевку в лагерь, им предоставляется компенсация 100% от ее расчетной стоимости.