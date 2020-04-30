Спортсмен из Токсово Дмитрий Цветков стал Армейцем года

21 апреля на сайте газеты «Всеволожские вести» было размещено сообщение о том, что два спортсмена из Всеволожского района были номинированы на Всероссийскую премию Центрального спортивного клуба армии «Армеец года». Это – заслуженные мастера спорта по спортивному ориентированию Анастасия Рудная и Дмитрий Цветков. В нашей заметке прозвучал призыв к жителям Всеволожского района принять участие в онлайн-голосовании.

И, может быть, наши с вами голоса тоже сыграли роль в том, что Дмитрий Цветков был объявлен лучшим действующим спортсменом клуба ЦСКА 2020 года по неолимпийским видам спорта. Это – еще одно доказательство, что всеволожское спортивное ориентирование является одним из лучших в России.

Результат голосования был объявлен 29 апреля. В этот день отмечалось 97 лет со дня образования Центрального спортивного клуба Армии. Была проведена онлайн-трансляция с торжественной церемонии награждения победителей. За трансляцией следили 10 000 человек из разных уголков России.

Мы гордимся, что такой замечательный спортсмен проживает на нашей земле. Напоминаем, что Дмитрий Александрович Цветков является многократным победителем и призером чемпионатов мира по спортивному ориентированию, победителем VII Всемирных военных игр, неоднократным чемпионом и призером чемпионатов и Кубков России. В настоящее время он служит в Центральном спортивном клубе Армии в звании прапорщика. Живет и тренируется в поселке Токсово под руководством Светланы Владимировны Горбатенковой.

Людмила Однобокова