Крим-факт: «Мистическая» кража в Ковалево

В криминальные сводке этой недели: кража мебели с «негативной энергией», странное признание в убийстве детей и поджоге, а также подозрительный покупатель из Нового Девяткино.

Новодевяткинская «бомбистка»

Экстренные службы Санкт-Петербурга приняли тревожный звонок днем 28 апреля. Звонившая женщина сообщила, что в доме на Измайловском проспекте она устроила пожар, убила троих детей и в завершение всего этого безобразия заложила бомбу. Разумеется, на место незамедлительно выехали полицейские, хотя у всех были сильные сомнения в адекватности автора телефонного сообщения. В указанном доме стражи порядка не обнаружили ни пожарища, ни взрывчатых веществ, ни трупов.

Параллельно было установлено, что звонок поступил с мобильного телефона, зарегистрированного на 21-летнюю жительницу города, которая в последнее время снимала жилье в новостройках Нового Девяткино. Там, в одной из квартир высотного дома «бомбистку-террористку» и задержали.

В настоящее время молодая женщина уже привлечена к административной ответственности по статье «заведомо ложный вызов специализированных служб». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. О мотивах, побудивших девушку на такие действия, не сообщается.

«Мистическая» кража в Ковалево

Неизвестные пока воры обчистили загородный дом петербургских архитекторов в поселке Ковалево. Около полудня 27 апреля во всеволожскую полицию поступило сообщение о незаконном проникновении в жилище. По словам владелицы дома, входная дверь была грубо взломана. Злоумышленники, в числе прочего, вынесли антикварную мебель в стиле русского барокко.

Примечательно, что часть мебели была получена хозяевами по наследству, а часть приобретена в антикварных магазинах. В 2012 году в доме произошел пожар, и семья из суеверных соображений переехала в городскую квартиру – по мнению хозяйки, старая мебель накапливает «негативную энергию». Из дома также вынесли батареи отопления и водопроводные краны, из чего полицейские сделали вывод, что в здесь могли орудовать бездомные.

Как сообщили в полицейском главке, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, злоумышленников ищут.

Гвардейцы против несуна

В пресс-службе УВО войск нацгвардии по Петербургу и Ленобласти сообщили, что около 6 вечера 27 апреля сотрудники гипермаркета в Новом Девяткино обратили внимание на странное поведение одного из покупателей. Охрана стала «вести» потенциального воришку, который оправдал подозрения – попытался вынести из магазина продукты на сумму более 9 тысяч рублей. Сотрудники нажали «тревожную кнопку» и вызвали бойцов Росгвардии. Задержанного передали в 87-й отдел полиции.

Лада Крымова

По материалам 47 ньюс и другим информационным источникам